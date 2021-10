Britanska glumica Alice Evans (49) pojavila se u javnosti nakon niza objava na Twitter profilu u kojima je potvrdila da se rastaje od supruga, glumca Ioan Gruffudda (47), nakon 13 godina braka. Naime, Alice je supruga Ioana optužila za preljubničku aferu s kolegicom Biancom Wallace (29), a on je nedugo zatim potvrdio da je u novoj vezi.

Rastava slavnog para i afera glumca začudila je mnoge. Alice i Ioan za javnost su bili jedan od najskladnijih i najsimpatičnijih ljubavnih parova, ako ništa barem do nedavno, dok na Twitteru nisu procurili detalji preljuba koji su šokirali njihove obožavatelje.

Vijest o rastavi s pratiteljima je prvo podijelila Alice. U prvoj i pomalo čudnoj objavi dala je naslutiti da je gotovo no, njezine riječi zbunile su obožavatelje.

- Tužna vijest. Moj voljeni suprug, moja srodna duša tijekom 20 godina, Ioan Gruffudd objavio je da sljedećeg tjedna napušta obitelj. Naše kćeri i ja smo jako zbunjene i tužne. Nije nam rekao nikakav drugi razlog, samo taj da me više ne voli. Jako mi je žao - napisala je Alice na Twitteru, a objava je nedugo zatim obrisana no, to naravno nije spriječilo njezino širenje po društvenim mrežama.

Drugu objavu, Alice i Ioan podijelili su zajedno i pokušali tako popraviti nastalu štetu.

- Kao što pretpostavljate, ovo je jako težak period za našu obitelj, ali nastavit ćemo predano odgajati našu djecu. Hvala što poštujete našu privatnost - napisali su.

Nije htjela šutjeti

Ipak, glumica nije dopustila da ostane samo na tome i na društvenim mrežama objavila još jednu šokantnu objavu u kojoj je navela da je upravo njezin suprug obrisao njezin prvi Tweet.

- Nisam ja obrisala objavu sa svojeg Twittera, to je on učinio. Sve dok me netko psihički muči i ušutkuje, onda ću i ja pustiti naše prljavo rublje u javnost - napisala je i ponovo šokirala sve.

Neki od pratitelja poručili su glumici i glumcu da se takve stvari ne rješavaju putem društvenih mreža dok su drugi željno isčekivali novu objavu.

Alice nije odustala od toga te se ovih dana ponovo oglasila u vezi situacije između nje i supruga Ioana. U novoj objavi otkrila je da ju je Ioan tri godine varao s mlađom kolegicom.

- Ispostavilo se da nakon što mi je muž dvije godine govorio da sam loša osoba i previše dosadna, zbog čega nije htio imati odnose sa mnom, da je imao ljubavnicu. Tri godine se vucarao s njom meni i djeci iza leđa. Sretno, Bianca! - otkrila je Alice.

Vezu s kolegicom potvrdio je i sam glumac na Instagram profilu tako što je objavio njihovu zajedničku fotku s filmskog seta u Francuskoj.

Nakon što je vijest o preljubu i rastavi obišla svijetu, slavnu glumicu paparazzi su uspjeli uhvatiti ispred kuće u L.A.-u. Njezini fanovi odmah su primijetili da se ona uvelike promijenila te da fotke ne odgovaraju onima koje objavljuje na društvenim mrežama. Zvijezda filma '101 Dalmatiner' dobila je par kilograma i izgledom iznenadila one koji su dobili drugačiji dojam preko njezinog Instagrama.

Podsjetimo, tijekom drame na Twitteru glumac nije komentirao objave bivše žene. Također, u u razgovoru za The Guardian prošle godine dao naslutiti kako u braku s Alice nije sve bajno. Svojedobno je ispričao kako on i supruga već četiri godine sve teže pronalaze vrijeme jedno za drugo jer su fizički dosta odvojeni. U posljednje vrijeme glumac e bio odvojen od obitelji zbog snimanja TV drame 'Harrow' u Australiji.

Preljubnici još uvijek nisu odgovorili na prozivke, a glumčev glasnogovornik nije imao komentara na situaciju.