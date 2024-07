Glumica pokazala vitku liniju nakon priznanja da je koristila šokantni lijek za skidanje kila

Glumica Tori Spelling (51) snimljena je na plaži u Los Angelesu, gdje je u minijaturnom zelenom bikiniju pokazala vitku figuru. Zvijezda serije 'Beverly Hills 90210' godinama se borila s viškom kilograma, a sad su je paparazzi snimili kako uživa na plaži.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Beach Babe ! Tori Spelling Looks Smoking Hot in Neon Bikini as She Hits the Beach with Pals Before the 4th of July | Foto: GIDE, ALAM

Nedavno je u svom podcastu 'misSPELLING' priznala da je koristila kontroverzne lijekove za dijabetes kako bi smršavjela, iako liječnici to ne preporučuju, te se osvrnula na udubljenje u prsima, koje je uzrokovano deformacijom prsnog koša.

- To je problem s kostima, zove se pectus excavatum - objasnila je Tori.

Naime, radi se o deformaciji prsnog koša poznatoj i kao kokošja prsa.

EXCLUSIVE: Mom To The Rescue ! Tori Spelling Jumps Into Action Quickly Saving Her Child After He Is Knocked Over By Strong Waves In The Malibu Surf | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Mogla bih 50 milijuna puta operirati grudi i to se ne bi riješilo - kazala je.

Ove se godine razvela od supruga Deana McDermotta, s kojim ima petero djece. Prošle godine prolazila je kroz financijsku krizu, živjela je s djecom u jeftinim motelima i kamperu.

Izvor blizak glumici otkrio je da je Tori loše raspolagala novcem, a to ju je dovelo do sadašnjih problema.

- Istina je da ima problema s financijama. Nije bila financijski osviještena i loše je raspolagala novcem tijekom godina, ne uzimajući u obzir budućnost obitelji, a to je sada sustiže - svojedobno je rekao izvor za strane medije.

To je veliki preokret za kćer televizijskog mogula Aarona Spellinga, koja je odrasla u jednoj od najbogatijih obitelji u svijetu.