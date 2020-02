Glumica priznala: Spavala sam s Jaggerom kad sam imala 15

Glumica Rae Dawn Chong (58) priznala je kako je spavala s frontmenom rock grupe The Rolling Stones Mickom Jaggerom (76) dok je još bila maloljetna, piše Mirror.

- Nikad me nije pitao koliko imam godina, a nisam mu nikada ni rekla. Bio mi je jako sladak, sviđala mi se njegova razbarušena kosa - kaže glumica. Upoznali su se u New Yorku 1977., a Jagger je tada još bio u braku s glumicom Biancom Jagger (74). Zajedno su proveli nekoliko dana, a Rae se 1985. pojavila i u njegovu spotu za pjesmu 'Just Another Night'.

Dob za pristajanje na seksualne odnose tada je bila 17 godina, ali Rae tvrdi kako ju glazbenik nije tjerao na to i da nije učinio ništa loše.

- Nisam željela da on ima problema radi ovog. To nije bilo traumatično, znala sam što radim. Nisam bila nevina učenica i uvijek sam se ponašala puno starije nego što sam bila. Bila sam odrasla s 15 godina - ispričala je glumica.

Jagger je danas u vezi s balerinom Melanie Hamrick (33).

- Njemu seks vraća energiju i mladost, on ne može biti vjeran - objasnila je Jaggerova terapeutkinja koja je na kraju i sama završila u njegovom krevetu, kao i navodnih 4000 drugih žena.

