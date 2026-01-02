Obavijesti

Show

Komentari 11
U STILU

Laura Gnjatović Novu dočekala u društvu Trumpa i Melanije

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Laura Gnjatović Novu dočekala u društvu Trumpa i Melanije
Foto: Instagram

U objavi na svojim društvenim mrežama misica je otkrila kako je bila u društvu američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove supruge Melanije

'Sretna Nova godina! Neka nam svima donese dobro zdravlje, sreću, mir i blagostanje', poručili su iz Miss Universe Hrvatska na Instagramu fotografijom lijepe misice Laure Gnjatović (23). Sudeći prema fotografijama, Zadranka je bila na dočeku u raskošnoj plesnoj dvorani u Mar-a-Lagu.

Osim toga, u objavi na svom Instagramu je otkrila kako je bila u društvu američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove supruge Melanije.

NAŠA MISICA ZA 24SATA Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina
Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina

Na dočeku je bila u društvu Vladimira Kraljevića, nositelja licence za Miss Universe Hrvatska i njegove supruge Marije te dr. Vivian Jurković. Inače, Kraljević i Trump su dugogodišnji prijatelji.

DVA RAZLIČITA SVIJETA Naša Laura se odmara, a Fatima poručuje: Neću se odreći krune
Naša Laura se odmara, a Fatima poručuje: Neću se odreći krune

Nedavno nam je ispričala kako ni u najluđim snovima nije mogla slutiti što će sve doživjeti u 2025.

- Ova godina je za mene apsolutni rollercoaster. U jednom trenutku sam rekla da se bojim što me čeka u ostatku godine jer sam imala osjećaj da sam dotakla vrhunac, pa da me ne dopadne kakvo zlo. Prvo sam bila okrunjena za Miss Universe Hrvatske, nedugo nakon toga sam se zaručila, mislim se što je sljedeće... - naglasila je i dodala kako na izboru za Miss Universe u Tajlandu nije sve bilo savršeno kako se možda činilo na društvenim mrežama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Nives Celzijus pozirala s kćeri Taishom za Novu godinu: Neka ste nam lijepi, zdravi i živi...
LIJEPE I SREĐENE

Nives Celzijus pozirala s kćeri Taishom za Novu godinu: Neka ste nam lijepi, zdravi i živi...

Mama i kći modno su se uskladile pa su tako nosile zlatne haljine, a nakon toga su pozirale u crvenima. S njima je za Novu bio i voditelj Dalibor Petko
Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u petak? Katarina i Badurina odlaze odvjetniku...
DNEVNI PREGLED

Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u petak? Katarina i Badurina odlaze odvjetniku...

Doznajte što vas očekuje ovog petka 2. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Bogu iza nogu', 'Hamburg 112', 'Cacau'...
FOTO Kakav početak nove godine! Nives Celzijus samo u ručniku pokušava skuhati kavu
ZA RAZBUĐIVANJE

FOTO Kakav početak nove godine! Nives Celzijus samo u ručniku pokušava skuhati kavu

Nova godina nije krenula po planu za Nives Celzijus, jer joj se na novogodišnje jutro pokvario aparat za kavu. Krenula je napraviti šalicu kave dok je bila ogrnuta samo ručnikom, ali joj to nije pošlo za rukom. Sve je objavila na Instagramu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026