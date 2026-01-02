Laura Gnjatović Novu dočekala u društvu Trumpa i Melanije

'Sretna Nova godina! Neka nam svima donese dobro zdravlje, sreću, mir i blagostanje', poručili su iz Miss Universe Hrvatska na Instagramu fotografijom lijepe misice Laure Gnjatović (23). Sudeći prema fotografijama, Zadranka je bila na dočeku u raskošnoj plesnoj dvorani u Mar-a-Lagu.

Osim toga, u objavi na svom Instagramu je otkrila kako je bila u društvu američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove supruge Melanije.

Na dočeku je bila u društvu Vladimira Kraljevića, nositelja licence za Miss Universe Hrvatska i njegove supruge Marije te dr. Vivian Jurković. Inače, Kraljević i Trump su dugogodišnji prijatelji.

Nedavno nam je ispričala kako ni u najluđim snovima nije mogla slutiti što će sve doživjeti u 2025.

- Ova godina je za mene apsolutni rollercoaster. U jednom trenutku sam rekla da se bojim što me čeka u ostatku godine jer sam imala osjećaj da sam dotakla vrhunac, pa da me ne dopadne kakvo zlo. Prvo sam bila okrunjena za Miss Universe Hrvatske, nedugo nakon toga sam se zaručila, mislim se što je sljedeće... - naglasila je i dodala kako na izboru za Miss Universe u Tajlandu nije sve bilo savršeno kako se možda činilo na društvenim mrežama.