Glumica Marijana Mikulić (39) na društvenim mrežama je objavila kako njezin sin ne govori, ne gleda u oči i ne odaziva se na svoje ime te dodala da je nakon što je obavila zadnji pregled došla do uputa da se dječak uključi u terapiju, ali tek za 6-9 mjeseci kada će već imati tri godine.

POGLEDAJTE VIDEO

Na društvenim mrežama nakon toga javili su joj se brojni pratitelji pa se Mikulić ponovno obratila javnosti.

- Hvala svima na preporukama, savjetima i podršci. Nažalost, nemam vremena sve to čitati. Mi idemo privatno već neko vrijeme, sin dobro reagira na terapiju, pa ćemo se toga držati. Svejedno, hvala na preporukama koje ste slali. Ali što je s onima koji to ne mogu platiti? Što je s onima koji imaju veće poteškoće? - napisala je Mikulić na Instagram Storyju.

- Morate biti svjesni da je djece u potrebi mnogo, a terapeuta očito nedovoljno. Jednom tjedno je sasvim ok za nas s manjim poteškoćama. Bitan je kontinuitet i rad od doma između tih termina. Bez rada doma nema velikog napretka pogotovo s ovako malima - dodala je.

Ipak, nisu joj svi pružili podršku. Marijana je objavila poruke jedne pratiteljice koja je bila posebno uzrujana zbog onoga što je Mikulić napisala ranije.

- Jel' te nije sram da zdravo dijete i na račun djece stavljaš sebe u novine. Terapiju ne čekaš godinu i pol. Čemu takve nebuloze, neka djeca su stvarno bolesna - napisala joj je pratiteljica i nije odustajala.

- I moji i mnogi su išli logopedu. Nisi ni prva ni zadnja, za ovo sve se zna kakav je problem u zdravstvu. Ima puno bolesnije djece koja čekaju...tako da sam strpljivo dočekala svoj termin - pisala je uzrujana pratiteljica dok je Marijana sve objavila na svom Instagram Storyju.

Podsjetimo, Mikulić je o svojoj situaciji napisala podužu objavu, te objasnila što se događa s njezinim sinom.

- Prošle godine u ovo vrijeme sam dobila uputnicu za naručivanje djeteta na pregled logopeda. Sin, 1.5 g, ne govori, ne gleda u oči, ne odaziva se na ime, ništa ne razumije kada mu se govori. Pola godine se čeka termin jer su zbog korone ljudi odustajali, inače valjda ide to i do godinu dana. Nećemo nikog tražiti da 'gura'. Djetetu je godina i pol, na vrijeme smo krenuli - započela je podugačku objavu Mikulić te se osvrnula na dugo čekanje u sustavu te koliko to nije fer.