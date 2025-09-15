Britt Lower osvojila je Emmy za ulogu u seriji 'Severance'. Dok je držala govor, fanovi su primijetili natpis na papiriću za bilješke koji ih je podsjetio na scenu iz serije
Glumica šokirala sa suptilnom porukom: 'Izvucite me odavde'
Tijekom dodjele ovogodišnjih Emmyja, glumica Britt Lower (40), poznata po ulozi u seriji 'Severance', iznenadila je gledatelje kada se u kadru pojavila s porukom 'Let me out' ('Izvucite me odavde') ispisanom na poleđini njezinih bilješki za govor.
Papirić s porukom, koji je držala tijekom govora zahvale nakon što je primila Emmy za najbolju glavnu žensku ulogu u dramskoj seriji, brzo su primijetili obožavatelji serije i odmah to povezali s njezinim likom Helly R., koji je zarobljen unutar ureda korporacije Lumon.
Naime, serija 'Severance' prati zaposlenike koji su pristali na zahvat kojim im se mozak dijeli na dva dijela – jedan koji postoji samo dok su na poslu, i drugi koji se aktivira kad napuste radno mjesto. Britt Lower glumi osobu čiji 'radni identitet' očajnički pokušava pobjeći iz tog zatvorenog svijeta, često ostavljajući poruke poput ove viđene na Emmyjima.
Iako se radilo o kratkom trenutku, poruka je snažno odjeknula među gledateljima i podsjetila na snažnu simboliku serije. Lower nije komentirala poruku, ali njezina gesta ostaje upečatljiva kao diskretna posveta ulozi koju je tumačila.
Neki su to shvatili kao artistički potez, drugi kao marketinški trik, a treći su na društvenim mrežama komentirali kako to djeluje 'jezivo'.
Inače, serija je imala 27 nominacija za Emmy, a osvojila je osam kipića. Među njima onaj koji je osvojila Britt Lower te Tramell Tillman kao najbolji sporedni glumac.
