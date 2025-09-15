Obavijesti

Emmyji u znaku mladih

Večer iznenađenja i oborenih rekorda: Ovo su svi dobitnici prestižnih Emmy nagrada 2025.

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Večer iznenađenja i oborenih rekorda: Ovo su svi dobitnici prestižnih Emmy nagrada 2025.
Foto: DANIEL COLE

Dodjela nagrada Emmy protekla je glamurozno, a The Studio, Adolescencija i Steven Colbert su obilježili večer i povijest nagrada

Na crvenom tepihu sjaj, na pozornici povijest. U nedjelju navečer, dok su svjetla Los Angelesa gorjela jače nego inače, Emmyji 2025. donijeli su večer velikih priznanja i jednako velikih modnih trenutaka. Serija Adolescencija pokorila je konkurenciju s impresivnih šest nagrada, a njezin glumački i autorski tim upisao se zlatnim slovima u povijest televizije.

Među njima, najmlađi muški dobitnik u glumačkoj kategoriji, Owen Cooper, zapečatio je večer koja će mu obilježiti karijeru. Publika i kritika podjednako su slavile i Stephena Grahama, koji je trijumfirao kao glavni glumac, scenarist i izvršni producent. Nagrade su pripale i Erin Doherty (najbolja sporedna glumica), Philipu Barantiniju (režija), te autorskom dvojcu Graham & Jack Thorne (scenarij).

Osim Adolescencije, nagrade su se ravnomjerno rasporedile između dramskih, humorističnih i reality naslova, a večer je obilježio i emotivni specijal 'SNL50' te pobjede serija The Pitt, The Studio, Severance i Hacks.

VEČER GLAMURA Dodjela Emmyja: The Pitt je najbolja serija, Owen Cooper je najmlađi pobjednik u povijesti
Dodjela Emmyja: The Pitt je najbolja serija, Owen Cooper je najmlađi pobjednik u povijesti

Svi dobitnici Emmy 2025 nagrada

Najbolja dramska serija

The Pitt

Najbolja humoristična serija

The Studio

Najbolja limitirana ili antologijska serija

Adolescencija

Najbolji reality natjecateljski program

The Traitors

Najbolja talkshow emisija

The Late Show With Stephen Colbert

Najbolja variety emisija

Last Week Tonight With John Oliver

Najbolji specijal (uživo)

SNL50: The Anniversary Special

Najbolji glumac u dramskoj seriji

Noah Wyle – The Pitt

Najbolja glumica u dramskoj seriji

Britt Lower – Severance

Najbolji sporedni glumac u dramskoj seriji

Tramell Tillman – Severance

Najbolja sporedna glumica u dramskoj seriji

Katherine LaNasa – The Pitt

Najbolji glumac u limitiranoj ili antologijskoj seriji ili filmu

Stephen Graham – Adolescencija

Najbolja glumica u limitiranoj ili antologijskoj seriji ili filmu

Cristin Milioti – The Penguin

Najbolji sporedni glumac u limitiranoj ili antologijskoj seriji ili filmu

Owen Cooper – Adolescencija

Najbolja sporedna glumica u limitiranoj ili antologijskoj seriji ili filmu

Erin Doherty – Adolescencija

Najbolja glumica u humorističnoj seriji

Jean Smart – Hacks

Najbolji glumac u humorističnoj seriji

Seth Rogen – The Studio

Najbolja sporedna glumica u humorističnoj seriji

Hannah Einbinder – Hacks

Najbolji sporedni glumac u humorističnoj seriji

Jeff Hiller – Somebody Somewhere

Najbolji scenarij za dramsku seriju

Dan Gilroy – Andor

Najbolji scenarij za limitiranu ili antologijsku seriju ili film

Jack Thorne i Stephen Graham – Adolescencija

Najbolji scenarij za humorističnu seriju

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory i Frida Perez – The Studio

Najbolji scenarij za variety emisiju

Last Week Tonight With John Oliver

Najbolja režija humoristične serije

Seth Rogen – The Studio

Najbolja režija dramske serije

Adam Randall – Slow Horses

Najbolja režija limitirane ili antologijske serije ili filma

Philip Barantini – Adolescencija

