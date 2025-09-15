Dodjela nagrada Emmy protekla je glamurozno, a The Studio, Adolescencija i Steven Colbert su obilježili večer i povijest nagrada
Večer iznenađenja i oborenih rekorda: Ovo su svi dobitnici prestižnih Emmy nagrada 2025.
Na crvenom tepihu sjaj, na pozornici povijest. U nedjelju navečer, dok su svjetla Los Angelesa gorjela jače nego inače, Emmyji 2025. donijeli su večer velikih priznanja i jednako velikih modnih trenutaka. Serija Adolescencija pokorila je konkurenciju s impresivnih šest nagrada, a njezin glumački i autorski tim upisao se zlatnim slovima u povijest televizije.
Među njima, najmlađi muški dobitnik u glumačkoj kategoriji, Owen Cooper, zapečatio je večer koja će mu obilježiti karijeru. Publika i kritika podjednako su slavile i Stephena Grahama, koji je trijumfirao kao glavni glumac, scenarist i izvršni producent. Nagrade su pripale i Erin Doherty (najbolja sporedna glumica), Philipu Barantiniju (režija), te autorskom dvojcu Graham & Jack Thorne (scenarij).
Osim Adolescencije, nagrade su se ravnomjerno rasporedile između dramskih, humorističnih i reality naslova, a večer je obilježio i emotivni specijal 'SNL50' te pobjede serija The Pitt, The Studio, Severance i Hacks.
Svi dobitnici Emmy 2025 nagrada
Najbolja dramska serija
The Pitt
Najbolja humoristična serija
The Studio
Najbolja limitirana ili antologijska serija
Adolescencija
Najbolji reality natjecateljski program
The Traitors
Najbolja talkshow emisija
The Late Show With Stephen Colbert
Najbolja variety emisija
Last Week Tonight With John Oliver
Najbolji specijal (uživo)
SNL50: The Anniversary Special
Najbolji glumac u dramskoj seriji
Noah Wyle – The Pitt
Najbolja glumica u dramskoj seriji
Britt Lower – Severance
Najbolji sporedni glumac u dramskoj seriji
Tramell Tillman – Severance
Najbolja sporedna glumica u dramskoj seriji
Katherine LaNasa – The Pitt
Najbolji glumac u limitiranoj ili antologijskoj seriji ili filmu
Stephen Graham – Adolescencija
Najbolja glumica u limitiranoj ili antologijskoj seriji ili filmu
Cristin Milioti – The Penguin
Najbolji sporedni glumac u limitiranoj ili antologijskoj seriji ili filmu
Owen Cooper – Adolescencija
Najbolja sporedna glumica u limitiranoj ili antologijskoj seriji ili filmu
Erin Doherty – Adolescencija
Najbolja glumica u humorističnoj seriji
Jean Smart – Hacks
Najbolji glumac u humorističnoj seriji
Seth Rogen – The Studio
Najbolja sporedna glumica u humorističnoj seriji
Hannah Einbinder – Hacks
Najbolji sporedni glumac u humorističnoj seriji
Jeff Hiller – Somebody Somewhere
Najbolji scenarij za dramsku seriju
Dan Gilroy – Andor
Najbolji scenarij za limitiranu ili antologijsku seriju ili film
Jack Thorne i Stephen Graham – Adolescencija
Najbolji scenarij za humorističnu seriju
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory i Frida Perez – The Studio
Najbolji scenarij za variety emisiju
Last Week Tonight With John Oliver
Najbolja režija humoristične serije
Seth Rogen – The Studio
Najbolja režija dramske serije
Adam Randall – Slow Horses
Najbolja režija limitirane ili antologijske serije ili filma
Philip Barantini – Adolescencija
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+