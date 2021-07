Glumica Thara Thaller (23), mnogima poznata iz showa 'Zvijezde pjevaju', na Instagram profilu otkrila je pratiteljima da je nedavno zbog teške upale pluća završila u Klinici za plućne bolesti Jordanovac.

POGLEDAJTE VIDEO

Kako je opisala ispod serije fotki, Tara se mjesec dana borila s teškom i opasnom bolesti.

- Posljednjih mjesec dana borim se s upalom pluća, i nakon tri tjedna hospitalizacije napokon sam puštena kući. Hvala osoblju klinike za pulmologiju Jordanovac što su brinuli o meni i uljepšali i olakšali moj boravak u njihovoj ustanovi. Sada mogu potvrditi ono što sam čula pri ulasku u bolnicu, a to je da ću tamo biti u najboljim rukama. Hvala i mojim najbližima koji su svakog trenutka bili uz mene - napisala je glumica pa dodala:

- Zdravlje zaista je na prvom mjestu, a toga postanemo svjesni tek kad nam ga nešto ugrozi. Čuvajte se i pazite.

Podsjetimo, glumica i pjevačica proslavila se u Hrvatskoj i regiji 2019. godine kad je utjelovila lik Blanke u HBO seriji 'Uspjeh'. Nastavila je graditi svoju glumačku karijeru i izvan granica države, pa je tako u 2019. snimila film 'The Saint of Impossible' u New Yorku.

Često je dijelila svoje uspjehe na Instagramu, gdje je ju prati 15.000 ljudi. Krajem 2020. godine prestala je koristiti tu društvenu mrežu te se sada javlja s tek ponekom objavom.