Glumica i pjevačica Tara Thaller (23) proslavila se u Hrvatskoj i regiji 2019. godine kad je utjelovila lik Blanke u HBO seriji 'Uspjeh'. Nastavila je graditi svoju glumačku karijeru i izvan granica države, pa je tako u 2019. snimila film 'The Saint of Impossible' u New Yorku.

Često je dijelila svoje uspjehe na Instagramu, gdje je ju prati 15.000 ljudi. Krajem 2020. godine prestala je koristiti tu društvenu mrežu. Nakon sedam mjeseci tišine, vratila se i rekla kako joj je takav odmor bio potreban.

- Presložila sam prioritete i posvetila se sebi. Pitam se kako bi mi izgledao feed kada bih objavljivala sve životne trenutke, a ne samo one koji su Instagram worthy? - napisala je u objavi.

Na fotografiji se vidi sretnu Taru u joga pozi u prirodi. Prema komentarima vidi se da je njen povratak razveselio njene prijatelje, obitelj i druge pratitelje. U jednom komentaru rekla je da ni ovo nije u potpunosti nenamještena Instagram objava, ali da će ih biti u budućnosti.

- Jes se ti to malo ubucila? - pitao je jedan komentator, a Thaller je odgovorila da se "uzdravila" i kako misli da je od njezine kilaže zanimljivije to što je naučila novu joga pozu.

Tara se uz glumu bavi manekenstvom i pjevanjem, a 2019. godine je zajedno s Dinom Jelušićem (28) pobijedila u emisiji HRT-a 'Zvijezde pjevaju'. Nadamo se kako će nastaviti graditi svoju karijeru i da će joj se ispuniti velika želja da se bavi mjuziklom, koju je otkrila u intervjuu za Jutarnji list.