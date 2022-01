Evan Rachel Wood (34) tvrdi da ju je pjevač Marilyn Manson (53) silovao tijekom snimanja spota za njegovu pjesmu 'Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)' koja je izašla 2007. godine, piše The Guardian.

U dokumentarnom filmu "Phoenix Rising" koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem Filmskom festivalu Sundance, glumica je rekla da je scena u kojoj su trebali simulirati seksualni odnos, navodno, otišla u krivom smjeru. Isto tako, Evan je naglasial da su ona i pjevač prije snimanja raspravili o toj sceni no, da je on krenuo po svom kada su se uključile kamere.

- Nisam pristala na to - otkrila je u dokumentarnom filmu koji se temelji na njezinim privatnim i poslovnim životom.

Naime, glumica tvrdi da su joj tijekom snimanja spota točili apsint i da je jedva bila pri svijesti kada ju je Manson, navodno, silovao. Dodala je i kako je za snimanje spota te pjesme doživjela najneprofesionalnije radno okruženje koje je dotad iskusila.

- Bilo je potpuno kaotično i nisam se osjećala sigurnom. Nitko nije pazio na mene - rekla je iskreno Wood.

Glumica sada priznaje kako se u to vrijeme nije znala zauzeti za sebe i reći 'ne' jer je bila 'istrenirana' da ne radi probleme već da odradi svoj dio posla. Uz to, tvrdi da je filmskoj ekipi više puta rekla da joj je neugodno, ali da nitko nije znao što treba napraviti.

Zbog navodnog incidenta Wood kaže da se osjećala odvratno i da je napravila nešto čega bi se trebala sramiti.

- Bila sam prisiljena na komercijalni seksualni čin pod lažnim tvrdnjama. Tada je protiv mene počinjen prvi zločin i bila sam suštinski silovana pred kamerama - ispričala je pa dodala da joj je Manson dao jasne upute za opisivanje spota novinarima kako bi 'prodao iluziju'.

- Trebala sam reći ljudima da je sve bilo romantično i da smo se lijepo proveli, a ništa od toga nije bila istina. Bojala sam se napraviti bilo što, što bi moglo naljutiti Mansona. Spot je bio samo početak nasilja koje je eskaliralo kako je naša veza napredovala - rekla je glumica.

Wood je upoznala Mansona 2006. godine kada je imala 18 godina dok je on imao 38 godina. Samo godinu dana nakon glumica i glazbenik su završili u vezi koja je trajala do 2010. godine. Wood tvrdi da ju je glazbenik pripremao za vezu dok je još bila tinejdžerica te da ju je godinama zlostavljao na grozne načine.

- Isprao mi je mozak i manipulirao mnome do te mjere da sam mu bila podčinjena - priznala je.

Manson je u to vrijeme tijekom razgovora za radio postaju BBC Radio One rekao da je inspiraciju za pjesmu 'Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)' pronašao u romanu 'Lolita' Vladimira Nabokova i razlici u godinama između sebe i Wood.

- Čitao sam Lolitu i inspirirala me moja djevojka Evan Rachel Wood koja je očito znatno mlađa od mene, ali koja je to na sarkastičan način istaknula tako što je jedan dan k meni došla sa srcolikim naočalama poput onih na posteru za Kubrickov film. Ja sam joj potom rekao ono što je u refrenu pjesme - rekao je Manson.

Pjevaču Mansonu optužbe za zlostavljanje i silovanje samo se nižu. Njegove žrtve odlučile su progovoriti o traumatskim iskustvima, a među njima je i britanska glumica Esmé Bianco (39). koja ga je na kraju i tužila.

U tužbi stoji da se od Bianco očekivalo da će odsjesti u Mansonovom domu u Los Angelesu, a ne u unaprijed rezerviranoj hotelskoj sobi. Također, Bianco je rekla da za snimanje spota nije bila angažirana filmska ekipa već da ga je Manson planirao snimiti mobitelom.

Bianco tvrdi da ju je Manson bičevao, napadao elektrošokerom i pokušao natjerati na seks s drugom ženom. Rekla je i da joj je Manson prijetio da će joj po noći ući u sobu i silovati je. U tužbi stoji da su Bianco i Manson kasnije te godine započeli vezu na daljinu.

Manson je 2011. godine ponovno pozvao Bianco u Los Angeles, ovaj puta kako bi glumila u filmu Phantasmagoria koji je ovaj trebao režirati, no taj je projekt propao. Bianco tvrdi da joj Manson tada nije dopustio da izlazi iz kuće bez njegovog dopuštenja te da ju je sa sjekirom u rukama naganjao po cijeloj kući. Glumica tvrdi i da ju je bez njezinog dopuštenja rezao 'nacističkim nožem' te da je zatim fotografirao te porezotine i bez njezinog dopuštenja objavljivao na internetu.

Mansona se u četiri sudske tužbe tereti za seksualne napade, fizičko nasilje i zlostavljanje, a policija trenutno istražuje optužbe i za obiteljsko nasilje.

Nominirana redateljica za Oscara, Amy Berg (51) režirala je dokumentarni film "Phoenix Rising" za nagradu Oscar, a film prati stvaranje prijedloga zakona da se produži rok zastare za zločin obiteljskog nasilja. Film bi se trebao početi prikazivati na HBO u ožujku 2022. godine.