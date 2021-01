Srpska glumica Iva Ilinčić (24) jutros je stigla ruku pod ruku s ocem i odvjetnicima na Viši sud u Beogradu kako bi dala izjavu o seksualnom zlostavljanju koje je, kako je prijavila, doživjela od voditelja glumačke škole, Miroslava Mike Aleksića (68), javljaju tamošnji mediji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ivin otac Srđan Ilinčić rekao je da je on u ovom slučaju i njezin otac i odvjetnik. Međutim, kako je sam rekao, 'danas je ipak malo više otac' i zbog toga je, na želju kćerke, napustio sudnicu dok ona daje izjavu.

- Po želji moje kćerke napustio sam sudnicu kako bi se ona osjećala komfornije dok daje izjavu - rekao je.

Iva je ranije ispričala da je prvi put seksualno zlostavljana sa 17 godina. Uslijedio je period pauze do 18. godine, a onda se nastavilo.

- Nisam silovana, srećom nemam takvo iskustvo, ali jesam kontinuirano seksualno uznemiravana. Šest godina sam šutjela, negirala, nikom nisam govorila, doslovno nikom. Bilo mi je jasno da je loše. Kada se dogodilo prvi put, rekla sam sebi: 'Mika mi je kao otac, nemoguće da se ovo događa. A ako se događa, onda on mene čeliči, hoće me pripremiti za surovi svijet redatelja, producenata'. Pravdala sam to, odbijala prihvatiti. Ignorirala sam. A onda sam priznala sebi, što je bio ogroman korak - rekla je.

Izjavu je na sudu prije nje dala glumica Milena Radulović (25) koja je prva priznala da ju je Aleksić seksualno zlostavljao.