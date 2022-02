Glumica Vanessa Hudgens (33) trenutačno s prijateljima uživa u meksičkom gradu Tulumu. Na društvenim mrežama podijelila je niz fotki s egzotičnog odmora, no neke od najzabavnijih trenutaka na plaži snimili su paparazzi.

Vanessa se nije obazirala na kamere, te je prošetala plažom u minijaturnom tirkiznom bikiniju s tangicama. Uživala je u suncu, moru i druženju s grupom prijatelja.

U jednom trenutku čak je i zaplesala, te se polijevala vodom iz boce. Zatim se sagnula do prijateljice koja je ležala na ručniku i nježno je dodirivala po leđima, a u prvi plan je stavila bujnu pozadinu.

Glumica je na svom Instagram profilu objavila još nekoliko fotki u istom izazovnom izdanju. Pohvalila se isklesanom figurom, te nasmiješena pozirala s prijateljima.

Na egzotično putovanje Hudgens je otišla nakon izlaska trailera za film 'Asking For It', u kojem igra jednu od glavnih junakinja Beatrice.

Uz nju se u filmu pojavljuju i Ezra Miller, Kiersey Clemons i Alexandru Shipp, a u kina dolazi 4. ožujka 2022. godine.