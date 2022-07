Glumici u Zadru konobar viknuo da obuče grudnjak: 'Mislio je da sam strankinja, užas i zadrtost!'

Glumica i influencerica Tena Sakar Vukić, koju mnogi još pamte po ulozi iz Zabranjene ljubavi, doživjela je neugodnost u jednoj zadarskoj pizzeriji.

Naime, kako je ispričala na društvenim mrežama, na kojima je prate tisuće ljudi, s obitelji je otišla u zadarsku pizzeriji. Dok je s kćeri odlazila na WC, jedan od zaposlenika u šanku joj je dobacio da obuče grudnjak.

- Misleći da sam strankinja, viknuo je: Obuci grudnjak!. Na sebi sam imala traper suknju i top, ništa degutantno. Prvo sam pomislila da sam krivo čula, ali sam se vratila do šanka i pitala konobare tko je to viknuo i je li to upućeno meni... - navodi Tena.

- Na što su se konobari malo iznenadili i počeli govoriti: Nisam ja..., zamolila sam jednog konobara da pozove vlasnika, što je on i učinio. Gospodin je bio ljubazan kao uvijek i ispričao se - dalje navodi. Tena je prije toga navela i da već godinama idu u tu istu pizzeriji, ali im je ovaj posjet prisjeo.

- Jedan od zaposlenika je rekao onda: 'Možda sam ja viknuo slučajno, ne znam točno' - navodi dalje.

- Ako malo šire pogledamo ovu situaciju, iz jedne rečenice puno toga možemo vidjeti.... seksizam, bezobrazluk, šovinizam, nepoštivanje gosta, zadrtost, manjak odgoja, bontona, obrazovanja, problem hrvatskog turizma, prepopterećenost poslom, manjak ugostiteljskog kadra, iscrpljenost, nervoza djelatnika, no prije svega nepoštivanje žene u hrvatskom društvu - piš Tena.

Navodi dalje kako ovo nije izoliran slučaj te kako voli Zadar, ali je za nju to još uvijek 'zadrto' mjesto.

- Pokupili smo se iz pizzerije - zaključila je i postavila anketu svojim pratiteljicama uz pitanje što bi one učinile na njenom mjestu.

Kako bi ti reagirala kao žena?, pita se Tena. Neke su napisale kako se uopće ne bi obazirale, ali najviše njih bi ipak zvale vlasnika. Manji dio njih bi sve okrenuo na šalu.

Za kraj je Tena postavila i fotografiju spornog topića.

Podsjetimo, Tenu mnogi pamte još iz jedne od najpopularnijih domaćih sapunica, 'Zabranjene ljubavi' u kojoj je glumila Laru Šoljan, a nakon kratke glumačke karijere bacila se na druge interese. Danas je, između ostalog, vrlo aktivna na društvenim mrežama, a na TikToku i YouTubeu prati je više od 150 tisuća ljudi. O njenoj borbi s bipolarnim poremećajem, koji joj je dijagnosticiran kada je imala 21 godinu, mnogo govori u posljednje vrijeme te otkriva kako je živjeti s tom nevidljivom bolesti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tena je majka dvoje djece, supruga i infulencerica, a prije nego što joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj bila je u reprezentaciji Hrvatske u orijentacijskom trčanju. Dijagnoza je prekinula njezin sportski put i studij, no kada joj se stanje poboljšalo ponovno je nastavila s trčanjem i sad redovito trenira i natječe se.

Najčitaniji članci