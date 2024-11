Glumila je s Banderasom, a sad dolazi u Zagreb: 'Uhvatio me za struk i zaplesao da se smirim...'

Diva world glazbe, španjolska pjevačica Buika, koja 11. studenoga dolazi u Lisinski, svjetsku pozornost privukla je kad se pojavila u filmu 'Pedra Almodóvara La piel que habito' ('Koža u kojoj živim'). U ovom kultnom filmu izvela je dvije emotivne pjesme koje su savršeno prenijele napetost i intenzitet Almodóvarove vizije. Njezin glas, pun strasti i sirove emocije, dodao je poseban pečat filmskoj atmosferi, čime je Buika stekla globalne obožavatelje i dodatnu slavu izvan svijeta glazbe.

- Sjajno sam se provela, ali iako se možda ne čini tako, sramežljiva sam i kada sam trebala glumiti, bila sam vrlo nervozna i došao je trenutak kada mi je Almodóvar rekao: 'Djevojko, ovo je vjenčanje, a ne sprovod.' Htjela sam plakat, ali onda je Antonio Banderas izašao na pozornicu, uhvatio me za struk i počeo plesati sa mnom. Učinio je to da me smiri, ali sam pomislila, Banderas hvata mene i počne plesati sa mnom, kako ću se smiriti? On je divna osoba - rekla je Buika.

Buikina glazbena priča počinje od djetinjstva, kada je u Palma de Mallorci, u obitelji s korijenima iz Ekvatorijalne Gvineje, počela istraživati ritmove i stilove. Iako je u početku bila perkusionistica i basistica, njezini snažni vokali ubrzo su zauzeli središnje mjesto. Kroz godine, Buika je u svojoj glazbi spojila flamenko, jazz, soul i afričke ritmove, stvarajući stil koji je istovremeno intiman i univerzalan.

Njezina diskografija, koja uključuje albume poput Mestizüo (2000.) i Vivir Sin Miedo (2015.), odražava duboke emocije i bogatstvo kulturnih fuzija. Osim glazbe, Buika je poznata i kao pjesnikinja, skladateljica i producentica, s projektima u književnosti, operi i filmskoj adaptaciji svoje poezije. Tijekom karijere nagrađena je brojnim priznanjima i nominacijama, uključujući Latin Grammy i Grammy, čime potvrđuje svoj utjecaj na globalnu glazbenu scenu.