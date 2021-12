U timu Luke Bulića našli su se glazbenik Davor Gobac i putopisac Hrvoje Šalković, dok su na drugoj strani, u timu Jana Kerekeša, sjedili glumica Ana Begić-Tahiri i glumac Luka Petrušić.

''Bio sam asistent putujućem klaunu'', pročitao je prvi karticu Hrvoje Šalković. Dodao je da se to dogodilo u New Orleansu. ''Spavali smo zajedno u hostelu. On je bio klaun i radio je kao performer na ulici, a ja sam mu asistirao, dodavao balone. To je trajalo nekoliko tjedana, a dogodilo se prije nekih 25 godina'', otkrio je Šalković.

Janov tim je zaključio da Hrvoje laže, ali je govorio istinu objasnivši da je putujući klaun Gordon njegov prijatelj.

Ana Begić Tahiri je druga čitala karticu. ''Zbog filma 'Djeca kukuruza' nikad nisam probala kukuruz'', rekla je Ana. ''Ne jedem dvije vrste hrane, ne jedem drhtavo – pudinge i želee i ne jedem kukuruz'', rekla im je Ana dodajući da su u tom filmu djeca nestajala u kukuruzu i ostao joj je u lošem sjećanju. ''Ne jedem kukuruz, drhtavu hranu i klaunove ne volim'', rekla je Ana.

Lukin tim je zaključio da Ana laže, a ona je otkrila da je lagala pa je bod otišao Lukinoj ekipi.

''Koncert u Armeniji je prošao tako što su me gađali cigaretama'', pročitao je Gobac karticu. Objasnio je da su mu rekli da mora ugasiti cigaretu prije izlaska na pozornicu. ''Kad sam uzrujan ugasio cigaretu na mikorofon sam rekao da su mi zabranili i počeli su mi bacati cigarete''. No tu nije kraj priči. ''Drugi dan je kordon policije stajao ispred bine'', dodao je frontmen grupe Psihomodo pop.

Janov tim je nakon kratkog vijećanja zaključio da Gobac laže, no govorio je istinu pa je treći bod otišao Lukinoj ekipi.

Luka Petrušić sljedeći je pročitao karticu: ''Svaki put kad sam glumio pijanca bio sam doista pijan'', pročitao je Luka.

Lukin tim je zaključio da Petrušić laže i bili su u pravu pa su zaradili četvrti bod.

U igri 'Ovo je…', tajanstveni gost Dominik 'pripadao' je nekome iz Janove ekipe dok je Lukin tim morao pogoditi kome Dominik 'pripada'.

''Ovo je Dominik, moj prijatelj kuhar koji me nagovorio da otvorimo Balkan fusion restoran'', rekla je Ana.

''Ovo je Dominik, koji je nakon moje intervencije otišao iz sjemeništa'', pročitao je Jan svoju karticu.

''Ovo je Dominik, rekviziter koji me nekoliko puta mučio'', rekao je Luka Petrušić.

Nakon kratkog objašnjavanja svakog člana tima tko im je Dominik, Lukin tim je zaključio da je Dominik prijatelj Luke Petrušića. ''Ja sam Dominik i radim u kazalištu Kerempuh s ovim mladim gospodinom'', otkrio je gost, a Lukin tim je dobio još jedan bod.

U rundi 'Brzopotezne laži' Jan je pročitao karticu. ''Kad sam bo klinac popio sam popriličnu količinu sredstva za čišćenje samo zato što je na pakiranju pisalo ne gutati''.

Jan je rekao da je imao šest godina kad se to dogodilo, da je to učinio s prijateljem i da je popio sredstvo za čišćenje prozora.

Lukin tim je donio odluku da Jan laže i pogodili su pa zaradili još jedan bod.

Hrvoje je pročitao karticu. ''Ove je žlica koju mi je izdubio domorodac u Amazoni''. Hrvoje je i pokazao žlicu, a na Janovom timu je bilo da odluči laže li Šalković ili govori istinu. Nakon par pitanja donijeli su odluku da Hrvoje laže, ali govorio je istinu.

U rundi 'Gola istina' Rene je pročitao karticu na kojoj je pisala istinita tvrdnja, a Lukin tim je morao pogoditi čija je to tvrdnje iz Janova tima.

''Jednu osobu iz Janovog tima policija je tražila zbog konfeta'', pročitao je Rene.

Nakon ispitivanja svakog člana Janovog tima, Lukin je tim odlučio da je Jan vlasnik te istine, no vlasnik je Luka Petrušić!

''Na kraju škole smo skupili sve knjige i bilježnice, poderali smo ih i bacali kroz prozor na dvorište. Ravnatelj je sve gledao sa svog prozora i pozvao policiju jer su moji još upalili baklje dolje, i eto, to vam je moja istina'', rekao je Luka i zaradio jedini bod u emisiji za svoj tim.

