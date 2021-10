U večerašnjoj epizodi 'Ma lažeš', u Janovom timu sjedit će frontmen grupe Psihomodo pop Davor Gobac i reper Marko Lasić Nered dok će u Lukinom timu pokušati lagati mama i kći, Danijela Dvornik i Ella Dvornik Pierce.

U prvoj rundi 'Kućne istine' Gobac je pročitao s kartice tvrdnju:''Došao sam u zračnu luku bez ijednog identifikacijskog dokumenta, ali su me ipak pustili na let." Dodao je da je letio za Sarajevo, ali je došao bez dokumenata. ''Imao sam kartu, ali nisam imao putovnicu, no ipak su me pustili, a čak su i nazvali Bosance da im kažu da dolazim'', otkrio je Gobac. Lukin tim rekao je da je to laž i bio je u pravu.

''Iskoristila sam svoje šesto čulo kako bih pronašla Dinu u Londonu'', pročitala je Danijela Dvornik svoju karticu. ''Kad sam došla kući, nije ga bilo, a prije toga, dok sam išla taksijem doma, u jednoj kući je gorjelo svjetlo i na balkonu sam ga ugledala. Vratila sam se i on je stvarno bio tamo'', rekla je Danijela, a Janov tim je bio podijeljen, no kapetan je rekao da je istina i bio je u pravu.

Ella je bila sljedeća:''Charles me zaprosio kad sam mu obećala da mu više neću krasti čarape'', pročitala je dodajući da mu je krala obične muške čarape. Dodala je da mu je napisala jedno romantično pismo koje je uključivalo obećanje više neće nositi njegove čarape pa je on odlučio zaprositi je. Janova ekipa zaključila je da je to istina, a Ella je otkrila da su u pravu.

U rundi ''Ovo je…'' Janov tim je 'svojatao' nepoznatog gosta Damira dok je Lukin tim morao pogoditi čiji je on prijatelj.

''Ovo je Damir, susjed zbog čije sam brze lopte otežano mokrio dva tjedna'', pročitao je Nered.

''Ovo je Damir, moj trener podvodnog ribolova'', rekao je Jan.

''Ovo je Damir s kojim sam jednom prilikom grlio stabla po šumi'', rekao je Gobac dodajući da je izgrlio desetak stabala.

Danijela i Ella zaključile su da je Damir Neredov susjed, pa tako i Jan, no ispostavilo se da je Damir ustvari Janov prijatelj.

U rubrici 'Brzopotezne laži' tvrdnju je pročitao Jan. ''Prodavao sam erotske časopise'', rekao je i dodao da je tada imao 12 godina te da su časopisi bili očuvani. Lukin tim je zaključio da Jan laže, ali govorio je istinu. Sljedeća epizoda ''Ma lažeš'' na rasporedu je idući petak od 21.30 sati na RTL-u.