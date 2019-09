'Godinama mi prijeti žena. Ona uporno želi da slomim nogu...'

Pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (37) svakodnevno 'časti' više od 300.000 pratitelja na svom Instagram profilu provokativnim fotografijama. U intervjuu nam je otkrila koliko često joj upadaju muškarci, kakve poruke ju mogu 'izbaciti' iz takta i kome uvijek odgovori.

Ispod svake objave imaš stotinu komentara. Je li ti neki ostao 'urezan' u sjećanje?

Previše je komentara proizašlo iz moje 'Instagram karijeri' i teško bih mogla izdvojiti jedan. Ipak, drago mi je da kako vrijeme prolazi, sva je manje negativnih komentara i sve više onih prekrasnih.

Čuvaš li poruke koje te oduševe?

Ne. Memorija mog telefona ne može pohraniti toliko informacija.

Kakav komentar te može naljutiti?

Ne ljutim se baš zbog komentara. Svaki komentar, pozitivan ili negativan pokazuje vašu bitnost u nečijem životu. Ako netko ima vremena i volje da razmišlja o meni, pa potom nešto i napiše, to mi je čast.

Je li odgovoriš fanovima ako imaju originalni upad?

Trudim se uvijek nekome nešto odgovoriti. Nekako najbolje prođu žene i djeca jer mi je pomalo neprikladno odgovoriti nekom muškarcu koji komplimentira moj izgled ili me zove na kavu, a da moj odgovor ne bi bio pogrešno protumačen. Ipak, ako je neki simpatičan komentar, svakako odgovaram.

Jesi li preko društvenih mreža ostvarila neki bliži kontakt? Prijateljstvo ili možda partnerstvo?

Neka prijateljstva dogodila su se na Instagramu. Primjerice, jako sam se zbližila s jednom djevojkom i danas smo frendice. Skupa treniramo jogu, odemo na piće, klopu...

Jesi li dobila nekada poruku koja te uznemirila? Neki fan koji je možda 'prešao granicu'?

Ima uvijek pojedinaca za koje primijetiš da imaju neki problem i po načinu pisanja svjestan si da bi im vjerojatno trebala pomoć, ali si nemoćan i to te rastužuje. Primjerice, godinama mi se javlja jedna ženska osoba koja mi često poželi da slomim nogu. No, uvijek je taj njen fokus na moje koljeno, stopalo, bol u nogama, nemogućnost hodanja. Odmah promislim da je to nešto s čim se možda i sama bori. Iskreno, bude mi žao.

Je li ti češće 'upadaju' muškarci ili žene? Koji je najljepši kompliment koji si dobila?

Najljepši komplimenti, ipak dolaze od žena jer sam sigurnija u nepostojanje nekih skrivenih motiva. Drago mi je kad su ti komplimenti više fokusirani na neke unutarnje osobine.

