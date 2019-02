Godinama se šuška o njihovom prekidu, oni i dalje sve negiraju

Kolumbijska pjevačica Shakira (42) i španjolski nogometaš Gerard Pique (32) 2. veljače oboje slave rođendan. Iako se time ni ovaj put nisu posebno pohvalili na društvenim mrežama gdje ih prate milijuni ljudi, njihovi najvjerniji obožavatelji ipak su im zaželjeli sve najbolje.

- Sretan ti rođendan, legendo. Dobro se provedi danas, uživaj najviše koliko možeš - napisali su pratitelji ispod posljednje Shakirine objave na Instagramu i time joj dali do znanja da nisu zaboravili na njezin rođendan.

Slavni par se upoznao u Madridu, 2010. godine, i to na snimanju spota 'Waka, waka' prije samog početka Svjetskog nogometnog prvenstva. Između njih je odmah 'kliknulo', a ubrzo nakon toga započeli su i ljubavnu vezu. Iako nisu među onim slavnim parovima koji vezu često plasiraju u medije, Pique oduvijek rado govori kad ga mediji pitaju o Shakiri.

- Ona uistinu jest žena mog života. Znao sam to čim sam je prvi put ugledao, ona je ona prava - često ističe bivši španjolski reprezentativac.

Iako se često nagađalo da su se zaručili i planiraju vjenčanje, još uvijek nisu odlučili 'stati pred oltar'.

Već od samog početka njihove veze, u medijima se često šuškalo da je veza pjevačice i nogometaša u krizi. Oni su te glasine svaki put uporno demantirali. Španjolski Cotilleo tako je prije dvije godine tvrdio da Shakira ozbiljno planira ostaviti Piquea, navodno zbog njegove ovisnosti o kockanju.

- Razlog prekida je jako ozbiljan. Shakira je sama donijela tu odluku i ozbiljna je što se toga tiče. Dosta joj je svega - tvrdio je tada izvor blizak paru.

Nekoliko dana nakon što su glasine o prekidu njihove dugogodišnje veze 'procurile' u javnost, na društvenim mrežama 'osvanuo' je i video para koji je pokazao drugačije. Na snimci je bila Shakira koja svira gitaru i pjeva, dok joj španjolski nogometaš usput šalje poljupce.

Oduševljenim obožavateljima to je odmah bio znak da je to njihov način negiranja glasina o prekidu. Kasnije se o njihovom prekidu više nije govorilo.

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx