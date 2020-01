'Godinama su me zlostavljali, a kada se vratim idem u politiku'

Pjevačica i bivša voditeljica Vlatka Pokos (49) zagrebačku adresu zamijenila je s kanadskom, ali još se, kako kaže, bori protiv nepravde u Hrvatskoj. U intervjuu za 24 sata detaljno nam je objasnila kako se snašla u Kanadi, čime se bavi, je li na našoj estradi moguće imati prijatelje...

Kako živite u Kanadi, kako ste se snašli?

U Kanadu sam se odselila prije nepune tri godine i, kad pogledam unatrag, mogu biti jako zadovoljna postignutim. Protekle tri godine bile su jako teške i iscrpljujuće: materijalno, emocionalno i fizički. Studirala sam i radila, što je izazov sam po sebi, a ja sam ambiciozna i predana osoba, visokih kriterija u svemu što radim. Moj život se sveo na rad i učenje, ali rezultati nisu izostali (tako je to na 'trulom Zapadu'). Diplomirala sam kao jedna od najboljih studentica u mojem programu, a i na poslu sam uspješna. Nedavno sam, nakon studentskog statusa, dobila radnu dozvolu, što mi je dalo dodatnu sigurnost i otvorilo nove mogućnosti za napredak u ovoj nevjerojatnoj zemlji. Što je najvažnije, volim Toronto, njegovu energiju i šarm. Više se ovdje ne osjećam strancem i, bez obzira na to kuda će me život odvesti u budućnosti, Toronto i Kanada uvijek će imati posebno mjesto u mojem srcu. Ovo je zemlja i društvo velikih mogućnosti, a ja sam, praktički, tek na početku!

Čime se bavite?

Ne želim otkrivati detalje o životu u Kanadi, vjerojatno ću ih otkriti u nekoj novoj knjizi. Mogu vam reći da radim normalan posao, vezan uz marketing i prodaju. Već više od dvije godine radim za istu kompaniju i zadovoljna sam. Priče o liberalnom kapitalizmu koji izrabljuje radnika su za naivne i ograničene. U Kanadi se radi osam sati dnevno, svaka prekovremena minuta vam je pošteno plaćena. Čak vam nije ni dopušteno raditi previše prekovremenih sati jer poslodavac želi da budete efikasni, a ne premoreni. Ja imam i izvrsne beneficije, a u Kanadi svatko ima zdravstveno osiguranje od države plus privatno od tvrtke. Stoga se ne treba čuditi što je Kanada najpoželjnija destinacija na svijetu za imigraciju. Kanada je zemlja velikih mogućnosti i ako ste inteligentni, elokventni i profesionalni, mnoga vrata su vam otvorena. Naravno, ne trebate poznavati nikoga da biste pronašli dobar posao. Morate samo imati dobar životopis i znati se prezentirati. Isključivo se gledaju sposobnost i rad.

Kako ste se privikli na vrijeme?

Na klimu sam se privikla bez ikakvih problema I koristim ovu priliku za demistifikaciju mita o kanadskoj zimi. Ovo je moja četvrta zima u Kanadi i zasad najtoplija. Temperature se vrte oko nule, još nismo imali značajnijih minusa. Tek je prije nekoliko dana pao snijeg, ali ništa drastično. Klima je ovdje vrlo slična hrvatskoj kontinentalnoj klimi s nešto oštrijom i duljom zimom. Ono što mi najviše nedostaje i što teže podnosim je izostanak pravog proljeća, koje ovdje dolazi tek krajem travnja. Ali zimu je lakše premostiti odlaskom u toplije krajeve (Meksiko, Karibi, Florida), što si ovdje svatko može priuštiti. Upravo planiram putovanje u predivnu Kaliforniju i tome se jako veselim.

Inače smatram da je pozitivan stav ključan u životu. Pa tako i po pitanju klime i novog načina života. Dojam je da se naši ljudi teško privikavaju, neprestano žale i idealiziraju ono što su imali kod kuće. Pritom propuštaju vidjeti sve ono lijepo što im može ponuditi ostatak svijeta.

Izlazite li, s kime se družite?

Ne izlazim previše, mislim da je važnija kvaliteta izlaska. Stekla sam neke nove prijatelje, najviše preko posla, i s njima se družim. Po prirodi sam individualac, sama kreiram svoj život i put te ne njegujem nikakve veze s ovdašnjom hrvatskom zajednicom. Dakako, rado upoznajem naše ljude, ali isključivo individualno. Imam internacionalno društvo i jako puno sam naučila o drugim narodima i kulturama, osobito kineskoj.

Volim biti i sama, posjetiti neku lijepu izložbu, a svakako ću u budućnosti više istraživati fantastičnu kazališnu i mjuzikl scenu u Torontu. Obožavam izlaziti u restorane i isprobavati nove kuhinje iako su sva moja omiljena mjesta talijanska.

U slobodno vrijeme intenzivno pratim politiku, posebno američku i domaću, puno čitam, slušam glazbu, kuham... Naravno, tu je uvijek moja velika ljubav, sport. Intenzivno treniram najmanje dva puta tjedno i osjećam se fantastično.

Žalite li za Zagrebom, Hrvatskom?

U početku je bila prisutna strašna nostalgija za Zagrebom, Dalmacijom, našim načinom života, prijateljima... Često sam sanjala mjesta koja volim i koja su u mojoj duši. S ljubavlju i toplinom ih se sjećam. ali ne žalim ni za čim, nisam takva osoba. Uostalom, redovito posjećujem Zagreb i Hrvatsku, a ako poželim, vratit ću se. Imam potpunu slobodu izbora. Žaljenje nad prošlošću je za gubitnike, ja idem naprijed. Priviknula sam se na ovdašnji način života, volim stabilnost koju ova zemlja pruža, totalno sam se integrirala. Nisam od onih koji mentalno žive u Hrvatskoj, a fizički negdje drugdje.

S kim ste u kontaktu?

S dobrim prijateljima. Prijatelji su važni u životu, a kad nemate vlastitu obitelj i djecu, prijatelji su vam sve. Ponosna sam što imam nekolicinu doista iskrenih i dobrih prijatelja/ica koji su bili uz mene u mojim najtežim trenucima.

Je li na našoj estradi moguće imati prijatelje? Jeste li razočarani?

Naravno da je moguće, ali češće su to lijepa poznanstva i međusobna uvažavanja i divljenja. Ne razumijem vaše pitanje u potpunosti. Ja nemam loših iskustava ni problema s kolegama. Naprotiv, većinu volim i cijenim te su sva naša druženja uvijek bila lijepa i vesela, vezana uz glazbu ili televiziju. U kontaktu sam s Matijom Vuicom, s kojom me veže 30-godišnje prijateljstvo, i s Matijom Dedićem - on je dragulj u svakom pogledu i njegova sam najveća obožavateljica. Ponosna sam na njihove uspjehe i talent. Naravno, komuniciram i s mnogim drugim ljudima zahvaljujući društvenim mrežama.

Govorite nekoliko jezika, obrazovani ste, dokazali ste se, zašto za Vas nema posla u Hrvatskoj? Jeste li se nekome zamjerili?

Razglabanje na tu temu smatram gubljenjem vremena. Samo Vaše pitanje u sebi sadrži najveći problem i razotkriva korupciju u Hrvatskoj koja diše kroz apsolutno sve pore društva. Da ne spominjem seksizam. A kome sam se ja to mogla zamjeriti? I čime? Svojim postojanjem, stavom, integritetom, ženstvenošću? Vidite, dok se u Hrvatskoj ne počnu cijeniti znanje, rad i zdrava ambicija bez ikakvih drugih predrasuda, malicioznosti i osude, Hrvatska neće i ne može ići naprijed. Ja sam shvatila da moj talent i marljivost u Hrvatskoj malo znače i upravo to je bio glavni razlog mog odlaska. Ljudi su zauzeli nekakav primitivan stav o meni, ne žele sagledati činjenice niti biti razumni. nego se radije bave mržnjom i osuđivanjem mog privatnog života. Ipak, vjerujem da će moj život,rad i postignuća pokazati tko sam.