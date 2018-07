Godine nisu važne: Hollywood više nije u strahu od starenja

Čak četvrt stoljeća nakon što je zadnji put glumila u filmu franšize “Terminator” glumica Linda Hamilton vraća se ulozi Sarah Connor u šestom nastavku koji izlazi 2019.

Ne bi to samo po sebi bilo tako neobično da Linda Hamilton nema 61 godinu, a dob je to kada većina glumica, domaćih i stranih, često može samo sanjati nastavak karijere. Kao što je 1996. u komediji “Klub prvih supruga” rekla Goldie Hawn, “postoje tri vrste žena u Hollywoodu, a to su komad, okružna tužiteljica i “Vozeći miss Daisy”.

No vremena se ipak mijenjaju i Linda Hamilton pridružila se grupi sve brojnijih kolegica koje žare i pale te, što je još važnije, nižu jako različite uloge a da su odavno prešle 45. rođendan. Linda Hamilton, iako možda ne spada u karakterne glumice poput Meryl Streep ili Helen Mirren, u 61. godini ostvarit će akcijsku ulogu kakve su često rezervirane za generičke ljepotice poput Megan Fox, a ne za žestoke žene sjede kose bez šminke.

Foto: promo

Hamilton je otvoreno govorila o tome kako je godinama teško pronalazila uloge i jasno je kako je njezinu karijeru obilježila Sarah Connor, no time su možda ipak odškrinuta vrata drugim glumicama da se okušaju u sličnim ulogama.

U ulozi koja joj je obilježila karijeru ove se godine vraća i Jamie Lee Curtis, glumica najpoznatija kao Laurie Strode iz nastavaka horora “Halloween”. Beskompromisno svoja, 59-godišnja Curtis je svojedobno dala objaviti svoju fotografiju u rublju, i to potpuno neretuširanu kako bi pokazala kako zaista izgledaju pedesetgodišnjakinje.

Zanimljivo je kako se po Hollywoodu godinama priča kako je Curtis uvjerljivo glumica s najboljim tijelom u industriji koja baš nikad nije igrala na tu kartu. To je možda najbolje vidljivo u sceni striptiza iz filma “Istinite laži” gdje “civilka” Curtis ispred svog supruga (ne znajući da je to on) nespretno pleše. Curtis scenom dominira prije svega svojim suptilnim manirizmima i simpatičnom nepretencioznom zbunjenošću, ali ne možemo ne primijetiti da Curtis, uz to, i izgleda kao milijun dolara.

Foto: promo

Kao kraljicu umijeća svi će navesti Meryl Streep. Iako nam se izdaleka čini kao da legendarna oskarovka ima uloga na bacanje, ona je u svojim intervjuima rekla kako “je to samo privid”. Treba imati na umu i da je ona takvo ime da producenti i redatelji “pletu” filmove oko nje, samo kako bi je imali u glavnoj ulozi.

No upravo je u nekim kasnijim godinama, možda i zbog siromašnog izbora, Streep napravila neke filmove koji joj, kažu neki kritičari, ne idu u prilog. Među njima je i uloga u popularnome mjuziklu “Mamma Mia” gdje su Streepinu glumu mnogi nazvali “histeričnom”.

'I mnoštvo odličnih hrvatskih glumica vlada malim ekranima, filmovima i kazalištem, počesto talentom, karizmom i izvedbom zasjenivši mlađe kolegice i kolege na setu'

Uloga u “The Iron Lady” kao Margaret Thatcher mnogima je radikalno preglumljena, dok su mnogi film “Florence Foster Jenkins” nazvali “potpuno suvišnim”. No usprkos tomu 69-godišnja Streep napravila je katalog filmova kakav neki ne bi u sedam života u Hollywoodu te i dalje niže filmove.

- Naš je posao okrutan, posebno kada govorimo o pozornosti koja se pridaje našem izgledu, i zato je velika sreća moći nastaviti karijeru u ‘kasnijim’ godinama - rekla je Streep jednom u gostovanju kod Oprah, a na njezinu su se izjavu nadovezale dvije jednako kvalitetne glumice kojima je izgled, ipak, puno više pomogao i značio u karijeri - Julianne Moore i Nicole Kidman.

- Mnoge moje kolegice lažu o svojim godinama jer se boje da će ih ugurati u određene kutije. Činjenica je da muškarci starenjem postaju ‘srebrne lisice’, a žene su ‘matrone’ - rekla je Nicole Kidman, koja u 52. godini i dalje privlači pozornost medija i svojim ulogama (filmskim i televizijskim), kao i izgledom.

Foto: promo

Za razliku od Streep i Moore Kidman je, slažu se i mnogi njezini obožavatelji, pokušala usporiti starenje pretjeranim plastičnim operacijama i botoksom koji joj je u jednoj fazi karijere “zamrznuo” lice.

Robin Wright je, pak, primjer glumice koja je u “kasnijim” godinama doživjela renesansu. Dok je bila u braku sa Seanom Pennom, snimala je manje i slabije zamijećene filmove, a nakon razvoda je procvala. Sada 52-godišnjoj glumici kruna je uloga u seriji “Kuća od karata” gdje je tako dobra da će se serija nastaviti snimati s njezinim likom u centru nakon što je iz serije neslavno otišao njezin “suprug” - osramoćeni Kevin Spacey.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Sandra Bullock je, pak, poslije 45. godine odlučila “zaroniti” u ozbiljnije uloge od trilera, akcijskih filmova i komedija, pa je nanizala uloge u “The Blind Side” (za koju je dobila Oscara), “Gravitacija” (za koju je dobila nominaciju) i “Oceanovih 8” koji sad gledamo u kinima.

Nakon pauze u srednjoj dobi na velika se vrata vratila i Sharon Stone. Njoj, uz talent, svakako ide u prilog što je za zvijezdu “Sirovih strasti” vrijeme zaista stalo. Glumicu su 2001. hospitalizirali zbog krvarenja u mozgu zbog kojeg je morala iz početka učiti hodati, govoriti i jesti. Legendarno je i njezino osvrtanje na pokret MeToo i mušku šovinističku dominaciju Hollywoodom kad je novinaru na pitanje: “Jeste li vi imali neka neugodna iskustva”, odgovorila smijehom i rekla: “Mala plava sa sela, bez zaštite i koja izgleda ovako kako izgleda - što vi mislite?”.

Foto: promo

Svojeg iskustva sa starenjem prisjetila se i naša Ksenija Pajić.

- Izašla sam u šetnju kasno navečer i srela nepoznatu gospođu koja mi je rekla: ‘Kako vi sličite na Kseniju Pajić. Samo što ste vi mlađi od nje, ona je već stara koza’. Pa zar to nije fantastično i ne dokazuje li da su godine relativan pojam -rekla je Pajić.

Vremena se mijenjaju i izjava Goldie Hawn više, čini se, ne drži vodu. To ne mijenja činjenicu da u domaćoj i stranoj kinematografiji treba pisati mnogo više dobrih uloga za glumice koje su, kako kažu, u najboljim godinama.