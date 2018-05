Glumice dobile titule i krune, ali su zato ostale bez posla...

Meghan Markle (36) je možda pod svjetlima reflektora jer se udaje za britanskog princa, no svakako nije prva glumica koja je karijeru i film zamijenila titulom i brakom.

Prije nje je bila plejada žena, pa i glumica, koje su napravile to isto. Prije zvijezde serije “Suits” Hitchcockova se muza Grace Kelly zaljubila u princa od Monaka, Rainiera, a civilni brak prema Napoleonskom kodeksu i onda crkveni sklopili su 1956. godine. Plavokosa diva iz bogate familije iz Philadelphije, irsko-njemačkog podrijetla, imala je samo 26 godina kada se odrekla karijere kako bi postala princeza, supruga i majka te ptica u zlatnoj krletki, kako su neki govorili.

Kelly je vodila delegaciju filmaša i glumaca na filmski festival u Cannesu, a dio ceremonijalnosti uključivao je i susret s princom kraljevine Monako. Kelly je, sama je ispričala, nosila grozomornu haljinu s velikim otisnutim ružama. Princ je kasnio i glumica je već odlučila otići s dvora kada su se napokon sreli, a on ju je odmah krenuo šarmirati.

Proveo ju je kroz vlastiti privatni vrt gdje ju je impresionirao malenim tigrom s kojim se igrao i rekao joj kako uskoro planira posjetiti Ameriku. Kelly je preko bare snimala film “The Swan” kada ju je posjetio Rainier. Samo tri dana poslije su se zaručili. Kelly je u očima princa bila idealan materijal za princezu - lijepa, obrazovana, dobro odgojena i katolkinja.

Glumica je tek nakon objave zaruka postala svjesna da je ovo kraj njezine karijere. Vrlo dvosmisleno to je komentirao i veliki redatelj Alfred Hitchcock rekavši kako mu je “drago da je Grace pronašla još jednu ulogu koja će je ispuniti i u kojoj će briljirati”.

Hitchcock ju je poslije posjećivao na dvoru i nudio joj uloge (posebno onu u filmu “Marnie”) o kojima se ona čak premišljala, no Rainier bi je zaustavio riječima kako “to ne priliči princezi”. Kellyna je obitelj princu morala isplatiti i miraz od 13 milijuna kuna kako bi se barem malo napunila monegaška ispražnjena blagajna. Njezina je sada već kultna vjenčanica bila poklon produkcijske kuće MGM, a dizajnerica kostima Helen Rose na njoj je radila 30 sati.



Isto je napravila i ‘prva princeza’ Grace Kelly, kojoj je Rainier zabranio da se 60-ih vrati u filmsku industriju

Kelly je odbila nositi tijaru, ali je zato imala izrazito dugačak veo ukrašen čipkom i perlama. Vjenčanje princa i već tad hollywoodske legende, koja je iza sebe ima filmove poput “Točno u podne”, “Mogambo” i “Prozor u dvorište” televizijski je pratilo trideset milijuna ljudi, dok je na ulicama Monaka bilo na desetke tisuća podanika.

Godine 1982. Kelly je poginula sletjevši automobilom u provaliju. Dok je vozila, dobila je blagi moždani udar. Skoro je nastradala i njezina kći Stephanie koja je bila na suvozačkom sjedalu. Na sprovod joj je došla i princeza Diana, koja joj se jako divila, te brojni glumci. Cary Grant uvijek je ponavljao kako je ona bila njegova daleko najdraža glumačka kolegica, a na sprovodu je govorio James Stewart.

Glumicama koje se udaju za plemiće iz zemalja gdje je titula samo ‘pro forma’ lakše je u karijeri

Još se jedna američka filmska sirena zaljubila u princa. Newyorčanka španjolskog podrijetla Margarita Carmen Cansino, poznatija kao Rita Hayworth.

Hollywoodska “božica ljubavi”, kako su crvenokosu ljepoticu prozvali mediji, bila je poznata po glumačkom talentu, plesnim sposobnostima i prvom “striptizu” na filmu - u “Gildi”. Prije princa Alija Khana Rita je imala dva propala braka, od kojih je jedan i s velikim redateljem i glumcem Orsonom Wellesom s kojim je imala kćer Rebeccu. Brak je trajao samo tri godine jer se Welles nije htio skrasiti.

Ali Khan je bio vjerski vođa više od devet milijuna Nizari šijita Muslimana te veliki zavodnik i plejboj. Ali je kod doktora u Kairu učio kako istrenirati mozak i mišiće da “što dulje izdrži u seksu” i bio je uvjeren da je to tajna njegova uspjeha sa ženama. On i Rita oženili su se nakon samo godine dana poznanstva, a to je bilo posebno kontroverzno jer je Hayworth još bila u braku s Wellesom. Krajem godine Rita je rodila njihovo jedino dijete, kćer princezu Yasmin Aga Khan. Stil života koji je Khan vodio u Europi nije se sviđao glumici, a nikako nije ni mogla naučiti francuski.

Tijekom njihova braka Rita je bila toliko posesivna da bi dobivala napadaje panike kada bi Aly otišao kod frizera. No s pravom je bila u strahu jer ju je, pričalo se, Aly na sve strane varao. Hayworth se odlučila vratiti u SAD s kćerima 1951. godine, a dvije godine nakon toga njezin brak s Alyjem službeno je došao kraju. Odbila je isplatu od 6,5 milijuna kuna od bivšeg muža kako bi kći odgajala u muslimanskoj vjeri rekavši kako to ne dolazi “u obzir”. Hayworth su prije braka s princom “naganjali” i Ari Onassis te plemići iz Irana.

I Zsa Zsa Gabor te njezin zadnji brak je unija s princom. No kako je starleta i glumica bila posebna po svemu, tako je i njezin brak s Frederic Prinz von Anhaltom bio - poseban.

On je, naime, kao i još nekoliko desetaka muškaraca svoju plemićku titulu kupio tako što je kao već odrasli čovjek platio princezi Marie-Auguste od Anhalta da ju posvoji. I sam je posvojio desetak muškaraca koji su njemu i Zsa Zsi za to platili po 13 milijuna kuna. Usprkos tomu on je samog sebe uvijek nazivao plemićem i to ih nije zaustavilo u tome da žive, troše i ponašaju se kao plemstvo. On je Zsa Zsain deveti i posljednji muž, s kojim je ostala do smrti

I američko-irska glumica, koja je gotovo Markleina generacija, 34-godišnja Olivia Wilde uhvatila je svog princa. Godine 2003. udala se za talijanskog aristokrata i filmaša po imenu Tao Ruspoli koji je i sam sin princa Alessandra Ruspolija i glumice Debre Berger.

Njegov je otac Alessandro, koji potječe iz stare plemićke obitelji, bio živopisni zavodnik koji je, prema legendi, inspirirao Fellinija da snimi film “Dolce Vita”. Tao i Olivia, najpoznatija po ulozi u seriji “dr.House” oženili su se u Virginiji, u školskom autobusu, jer su, kaže Wilde, “tamo imali potpunu privatnost, a nitko za brak nije smio znati”. Osam godina kasnije glumica i vlasnik palace u Italiji su se razveli. Još je jedna glumica pala na šarm talijanske aristokracije.

Jessica Chastain udala se pokraj Venecije za Gian Lucu Passija de Preposula, čija plemićka obitelj (iako Talijani više ne prepoznaju plemiće) potječe iz desetog stoljeća. Obitelj Passi de Preposulo i dalje koristi svoje brojne titule, a novopečena plemkinja bi, ako to želi, mogla se početi nazivati vojvotkinjom ili groficom.

Meksičko-američka glumica Laura Harring, najpoznatija po ulozi u filmu “Mulholland Drive”, udala se za pra-pra-pra-unuka Otta von Bismarcka pa, iako su se u međuvremenu rastali njezino je, i dalje, puno ime Laura Elena, Countess von Bismarck-Schönhausen.

Iza titule barunice Haden-Guest skriva se zvijezda filmova “Halloween” i “Riba zvana Wanda”, glumica Jamie Lee Curtis. Njezin je suprug, redatelj Christopher Haden-Guest, titulu naslijedio od oca. Bio je čak jedno vrijeme aktivan u Domu lordova za koje je poslije tvrdio da se moraju “do kraja demokratizirati”

I sestra Jackie Kennedy, koja je svojedobno gajila nade da će postati “prava” glumica pa je glumila po kazalištima, svoje prezime također duguje poljskom aristokratu. Lee Radziwill se 1959. udala za princa Stanislawa Albrechta Radziwilla. Iako je kasnije uslijedio još jedan brak, mudra se Lee uvijek nazivala princezom, sljedeći onu da “jednom plemkinja, uvijek plemkinja”.

Neke su glumice, poput Jamie Lee Curtis, u sretnim brakovima i izbjegavaju biti u centru pažnje zbog ‘plave krvi’ te ih njihovi moćni i često bogati supruzi podržavaju u svemu, vremena su se ipak promijenila od ere Kelly i Hayworth