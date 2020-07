Goga i Adam počeli odbrojavati: Odabrali su kolica, dan se bliži

<p><strong>Gordana Marelli</strong> (38) i <strong>Adam Kromer</strong> (33) upoznali su se u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Stručnjaci ih nisu prvotno spojili, ali su pronašli zajednički jezik i zaljubili se. Osim toga, čekaju svoje prvo zajedničko dijete. Goga bi trebala roditi svakoga trena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Goga i Adam proslavili useljenje</strong></p><p>Za dolazak prinove u obitelj par se već duže vrijeme priprema punom parom. Gordana je na društvenim mrežama sa svojim pratiteljima podijelila kako su odabrali kolica, ali nisu sigurni koje će biti boje. Pomno prate i kupuju sve što im je potrebno.</p><p>A objavili su i zajedničku fotografiju na kojoj su pozirali sa zaštitnim maskama. Njihovi pratitelji odmah su pomislili kako se nalaze u bolnici.</p><p>- Ne, nismo u bolnici. Samo u shoppingu. Kako se dan bliži, krajnje je vrijeme za kolica i ostale 'sitnice' - objasnila je Gordana zbunjenim pratiteljima.</p><p>Nedavno su proslavili i useljenje na Šestinama. Od tada su Adam i Goga u potpunosti fokusirani na dolazak prinove. Opustili su se i na moru, a sada završavaju s pripremama. </p><p>Nedavno su otkrili spol bebe, no o imenu još ne govore.</p><p>- Smislila sam ja 15 imena za curicu... I sad smo u problemu. Tako da još razmišljamo - rekla je Goga.</p><p>Kromer je, prije no što je upoznao Gordanu i započeo ljubavnu vezu s njom, živio u Baranji, no sad se polako privikava na život u Zagrebu. Zajedno šetaju po gradu, idu u shopping, na piknik, a druže se i s ekipom iz 'Braka na prvu'.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S BORISOM BLAŽINIĆEM: </strong></p>