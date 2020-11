Goga i Mile njeguju svoj odnos nakon showa: 'Mužiću moj...'

<p><strong>Gordana Gašparić Vrbljanin</strong> (62) i <strong>Milan Tokić</strong> (65) u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' bili su pravi dokaz kako nikada nije kasno pronaći srodnu dušu. Stručnjaci su ih spojili u showu, a po završetku istog ostali su zajedno. I danas njeguju blizak odnos. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gafovi iz showa 'Brak na prvu'</strong></p><p>Često se čuju i druže, a Gordana na društvenim mrežama ponekad objavljuje i njihove zajedničke fotografije. Milan je nedavno proslavio rođendan, a tim je povodom Goga objavila njihovu zajedničku fotografiju. I to onu uz showa kada su se 'vjenčali'.</p><p>- Dragi Milane, 'mužiću moj', sretan ti rođendan od srca - napisala je. </p><p>Gordana i Milan bili su najstariji par u 'Braku na prvu'. Imali su male nesuglasice, no oboje su sretni što su se upoznali i ostali bliski. To se nije promijenilo niti nakon što se Gordana preselila u Varaždinske Toplice.</p><p>- Dosta mi je grada. Prodala sam stan u Zagrebu i odselila se u prirodu. Imam krasan vrt, roštilj... Prekrasno je. Bazeni su mi jako blizu, što jako volim. Varaždin je blizu, to je prelijep grad - ispričala je za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3917520/gordana-iz-braka-na-prvu-i-dalje-je-bliska-s-milanom-muzicu-moj-sretan-ti-rodjendan-od-srca/" target="_blank">RTL.hr</a>.</p><p>S Milanom će se i dalje nastaviti družiti.</p><p>- Mi smo u dobrom odnosu i i dalje ćemo se viđati. Dolazit će k meni kao i dosad, uvijek je dobrodošao. Mi smo jako bliski - zaključila je. </p>