Goga izvela sina u šetnju nakon selidbe u Zadar: 'Gušti su gušti'

Gordana uživa u Zadru gdje se nedavno preselila s Adamom. Iako je par uredio stan u zagrebačkim Šestinama, ipak su se odlučili za drugu destinaciju

<p><strong>Gordana Marelli</strong> (38) i <strong>Adam Kromer</strong> (33) upoznali su se u showu 'Brak na prvu'. Iako su ih stručnjaci spojili s drugim kandidatima, njih su se dvoje naposljetku zaljubili. Goga je nedavno rodila njihovo prvo dijete, sinčića <strong>Noela</strong>. Ne skrivaju koliko su ponosni roditelji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Goga i Adam dobili sina</strong></p><p>Prije no što im se rodio sinčić, par je uredio stan u zagrebačkim Šestinama i započeo zajednički život. Adam se svojedobno na društvenim mrežama pohvalio kako je njihovo useljenje napokon gotovo. No sada su odselili u Zadar.</p><p> Nisu otkrivali razloge, a Gordana je objavila njihovu zajedničku fotografiju i pozdravila se sa Zagrebom. </p><p>- Bye, bye, Zagrebe. Čeka nas jedno mirnije i sunčanije mjesto s mirisom mora - napisala je Marelli u opis fotografije.</p><p>Čini se kako joj more doista godi pa je malenog Noela izvela u šetnju. Posjetili su Morske Orgulje, a Gordana je u opis fotografije koju je objavila na Instagramu napisala:</p><p>- Gušti su gušti. Pratitelji su joj u komentarima poručili neka uživa te da je sada najljepše vrijeme za šetnju. </p><p>Kromer je, prije no što je upoznao Gordanu i započeo ljubavnu vezu s njom, živio u Baranji, no kasnije se lagano privikavao na život u Zagrebu. No čini se kako paru ipak više odgovara sunce i more. </p><p> </p>