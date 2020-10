Pohvalili su se novim stanom u Zagrebu, a sada odselili u Zadar

Par se u lipnju na društvenim mrežama pohvalio kako su završili uređenje novog stana u Zagrebu u kojem su započeli zajednički život. Sada su odselili u Zadar, no nisu otkrili razloge

<p><strong>Gordana Marelli</strong> (38) i <strong>Adam Kromer</strong> (33) upoznali su se u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Stručnjaci ih nisu prvotno spojili, ali pronašli su zajednički jezik i naposljetku se zaljubili. U posljednjoj emisiji showa priznali su kako su u vezi, a kasnije je sve krenulo jedno za drugim.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Goga i Adam dobili sina</strong></p><p>Gordana je prije nešto više od mjesec dana rodila njihovog prvog sina <strong>Noela</strong>. Ona iz sebe ima jedan brak i sina (16), a Adamu je ovo prvo dijete. Uživa u ulozi roditelja pa nerijetko objavljuje fotografije na kojima se igra sa sinčićem.</p><p>- Kada se sreća ne može opisati riječima - napisao je Adam uz fotografije tek rođenog sina.</p><p>Prije no što im se rodio sinčić, par je uredio stan u zagrebačkim Šestinama i započeo zajednički život. Adam se svojedobno na društvenim mrežama pohvalio kako je njihovo useljenje napokon gotovo. Tom prilikom su se on i Goga počastili ručkom i pjenušcem.</p><p>Kromer je, prije no što je upoznao Gordanu i započeo ljubavnu vezu s njom, živio u Baranji, no kasnije se lagano privikavao na život u Zagrebu. Iako su uredili novi stan u Zagrebu, par je sada odselio u Zadar. Nisu otkrivali razloge, a Gordana je objavila njihovu zajedničku fotografiju i pozdravila se.</p><p>- Bye, bye, Zagrebe. Čeka nas jedno mirnije i sunčanije mjesto s mirisom mora - napisala je Marelli u opis fotografije. Pratiteljima nije dugo trebalo da počnu ispitivati jesu li se odselili.</p><p>- Selite li u Zadar? - samo je jedno od pitanja, dok su im drugi poželjeli sreću u novom gradu.</p><p>- Da, doselili smo - odgovorila je Gordana. Ona trenutačno ne radi, a Adam se nakon showa okušao kao fitness trener na Jarunu. U Baranji ima i vinariju, čime je prethodno bio okupiran, sve do preseljenja u Zagreb. </p><p>Prije nekoliko dana par je posjetio Adamovu sestru <strong>Lili</strong> u Zmajevcu. Gordana je tamo sudjelovala u Vinskom maratonu. To je inače jedinstveni vinski događaj gdje natjecatelji pomoću vinske karte pronalaze zmajevačke podrume, kušaju i ocjenjuju vina lokalnih vinara. Na društvenim mrežama napisala je kako se u tom okušala prvi put. A sada su se uputili u Zadar. Nakon što je Gordana rodila nerijetko su ona i Adam zajedno u prirodi u šetnji sa sinčićem. </p><p> </p>