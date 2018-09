Gola pred objektivom: Carmen Electra (46) pokazala baš sve

Američka glumica Carmen Electra (46), rođena kao Tara Leigh Patrick, a većini poznata po ulozi u seriji 'Spasilačka služba', pokazala je da su godine samo broj. Bliži joj se i šesto desetljeće života, ali joj to ne predstavlja nikakav problem. Čak i u tim godinama, bivša Playboyeva zečica se hvali svojom zavidnom linijom i oblinama.

Nije ništa prepustila mašti već se skinula potpuno gola te dozvolila Eliju Russellu Linnetzu (27) da ju fotografira. Eli je imao priliku golu fotografirati i pjevačicu Lady Gagu (32).

Prije dvije godine, Carmen je izjavila da se najbolje osjeća kada se fotografira gola. Pazi na svoj izgled te pije puno vode. Iako su mnogi ludjeli za njom dok se slikala za Playboy i 'spašavala' po plažama, sada ipak, kako kaže glumica, ima više samopouzdanja nego prije.

- Ja se neću promijeniti zbog drugih, to sam naučila tijekom godina. Ljudi te žele zbog toga kakav si, pogotovo u ovom poslu. Budi svoj, a ako te zbog toga ne voli, to je isto okej - rekla je svojedobno Electra.

Carmen iza sebe ima dva propala braka. S bivšim košarkašem Dennisom Rodmanom (57) vjenčala se u Las Vegasu prije 20 godina. Brak nije slavno završio jer je Dennis nakon samo devet dana izjavio kako je bio pijan tijekom ceremonije te je zatražio poništenje braka.

Foto: screenshoot

Nakon Rodmana, Carmen je bila u ljubavnoj vezi s članom žirija britanskog showa 'X Factor', Simonom Cowellom (58). Dennis ga je tada upozorio da Electra voli seksualne igrice koje bi posramile i najiskusnijeg ljubavnika.

- Carmen jako voli seks i želi to kada god osjeti potrebu, bez obzira na to koje je doba dana. Radili smo to stalno - rekao je svojedobno košarkaš.

Foto: Twitter/Jeremy Meeks

Naposljetku Carmen se udala 2003. za gitarista Davea Navarra (51). Međutim, nakon četiri godine braka, i to je okončano, a poslije njega Electra se nije više udavala.