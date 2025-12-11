Zavirite u Gvardiolov luksuzni dom u Zagrebu od 160 kvadrata

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol vlasnik je stana od oko 160 m² u širem centru Zagreba, smještenog u novom stambenom kompleksu. Stan se prostire na dvije etaže, a prvi kat čini veliki otvoreni prostor s prostranom kuhinjom. Dvije terase pružaju pogled prema središtu grada.

Za uređenje interijera bio je zadužen EnVon studio, čija je vlasnica Ivona Kalapač. Ona je postojeće tri spavaće sobe preuredila u dvije kako bi glavna soba dobila prostrani walk-in ormar. Kalapač je ranije za Večernji list otkrila kako je došlo do suradnje s Gvardiolom.

- Uletio je u nezgodnom trenutku, ali on se ne odbija - kroz smijeh je tad objasnila i dodala: 'Odlučila sam da nemam druge opcije nego odraditi sve što sam si zadala prije nego se posvetim tom velikom projektu'.

Otkrila je i kakav je Gvardiol bio klijent.

- Joško je divna osoba, vrlo je jednostavan i ustvari nema velikih prohtjeva. Njegova jedina konkretna želja je bila da uključimo njegovu omiljenu tirkiznu boju - rekla je.

- Prvobitna ideja bila je staviti tirkizni mramor na kuhinjski otok kao oblogu, koji i ne viđamo često u interijerima, no s obzirom na poroznost takvog materijala, vrlo brzo smo to promijenili. Mramor je kao materijal jako porozan i težak za održavanje - nastavila je Kalapač.

Potom je objasnila kako su kompromis našli u detaljima: 'Izbjegavam stavljati teško održive materijale pa smo došli do kompromisa da stavimo drugi materijal, a onda tirkiznu boju dobijemo na detalju poput naslonjača koji će se super uklopiti uz svijetli namještaj i tamno drvo'.

Osvrnula se i na dizajn kuhinje.

- Moram reći da mi je kuhinja u tom stanu nešto posebno jer sam doslovno izmislila detalj koji će prostor podići na sasvim novu razinu. U pitanju je tzv. lebdeći element koji u sebi skriva puno mjesta za pohranu, što svaki vlasnik kuhinje želi, a opet izgleda kao jedan sasvim običan mramorni okvir - rekla je Kalapač.