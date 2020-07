Golim fotografijama zarađuje milijune: 'Vodim skroman život'

Ne kupujem ništa za sebe, govori model Jen. Kaže kako ljudima teško objašnjava na koji način zarađuje, ali jedno sa sigurnošću govori - mrzi kad je zovu influencericom

<p><strong>Jem Wolfie </strong>(28) postala je popularna nakon što je na OnlyFans stranici ostvarila prihod od više milijuna kuna. Brojni pratitelji na društvenim mrežama plaćaju joj kako bi gledali njezin eksplicitan sadržaj. Uz to, razvila je karijeru modela. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Bivša BB zvijezda prodaje gole fotografije</b></p><p>No, iako zarađuje veliku svotu novca, Jem, tvrdi, to javno ne pokazuje.</p><p>- Živim kao da sam siromašna i to je važno znati. Živim skroman život. Ne kupujem ništa za sebe. Sretnija sam nego ikada jer sve što sam ikad željela je kuća u kojoj mogu imati pse. Nikad to nisam uspjela ostvariti, ali trenutačno gradim kuću tako da mogu udomiti što više pasa - rekla je Jem za strane medije. </p><p>Kaže kako ljudima teško objašnjava na koji način zarađuje, ali jedno sa sigurnošću govori - mrzi kad je zovu influencericom.</p><p>- Nikad za sebe ne bih rekla da utječem na nečije mišljenje i život. Svatko ima pravo na vlastiti stav i način života - govori Wolfie. </p><p>Jem na Instagramu prati 2,7 milijuna pratitelja i pomoću njih uspjela je izgraditi svoju karijeru.</p><p>- Obožavam Instagram. Kreativna sam, umjetnik sam, slikam, crtam, stvarnom glazbu. Tamo nema ograničenja koliko možete biti kreativni. Zato je to moja oaza sreće - ispričala je. Svjesna je kako se njezin sadržaj zapravo temelji na izgledu, ali to joj ne smeta.</p><p> </p>