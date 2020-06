A post shared by Nikolina Juri\u0107 \ud83c\udf38 (@nikolinajuric_) on May 30, 2020 at 12:40pm PDT

<p>I dok dio djevojaka sanja kako će jednoga dana voziti skupocjene automobile, imati pozamašni bankovni račun, uživati u zimskim i ljetnim rezidencijama, a ormar veličine sobe napuniti brendiranim torbicama, <strong>Nikolina</strong> (30) i <strong>Marijana Jurić </strong>(21) punim plućima žive snove onih kojima su brandovi sve na svijetu. Pratitelji ih uspoređuju sa sestrama Kardashian, <strong>Kim</strong> i <strong>Kylie</strong>, a u razgovoru za 24sata otkrile su tko su zapravo tajanstvene sestre iz Mostara.</p><p>- Naša karijera započela je na nagovor iskrenih i pravih prijatelja. Slučajno. Uživale smo u svemu što radimo i nismo obraćale pozornost na javnost. No kad smo vidjele da se broj pratitelja svakodnevno povećava, odlučile smo se ozbiljnije uhvatiti Instagrama. Krenule su poslovne ponude, reklame, a mi smo uživale promicati ono što volimo. Modu, naravno - pričaju nam nerazdvojne sestre. U modu su se zaljubile još u djetinjstvu. Biti dotjeran i lijepo odjeven oduvijek im je bilo bitno, a ubrzo je to preraslo u strast. Priznaju i da su među onima koji često karticu peglaju impulzivno.</p><p>- Najviše novca trošimo na odjeću, obuću i dobar provod. Putovanja i druženja s dragim ljudima su nešto što nam puni bateriju za daljnji rad - pričaju i dodaju kako najviše troše na štikle.</p><p>- Chanel, Louis Vuitton, Dior i Gucci su nam omiljeni brendovi, a prijatelji nas zovu stonogama s obzirom na to koliko cipela imamo u ormaru - našalile su se sestre Jurić. Iako bi i svjetske zvijezde pozavidjele na njihovu ormaru, Marijana i Nikolina otkrile su kako ne pate od brendiranih krpica. Ipak, torbe i štikle uvijek moraju biti s potpisom. No nije riječ, kažu, o snobizmu, nego isključivo o kvaliteti.</p><p>Brojnim pratiteljima na društvenim mrežama za “oko je zapeo” i walk-in-closet koje su vrijedne sestre sredile do najsitnijeg detalja. Iako na prvu sve vrvi od brendova, Nikolina i Marijana, priznaju, često znaju potrošiti novac na nepotrebne stvari.</p><p>- Svaka žena u svojem ormaru treba imati jednu crnu haljinu, torbu i štikle. To nikad ne izlazi iz mode. Hrvatice su dobro odjevene žene, ali ne bismo izdvojile ni jednu. Volimo osobe koje imaju hrabrosti iznijeti neki kontroverzni komad odjeće, Volimo žene koje su modno osviještene i hrabre - s osmijehom na licu priznaju.</p><p>Koliko vole modu govori i činjenica da je zajednički pas, maleni pomeranac, dobio ime Loui. Po uzoru na Louis Vuitton, naravno.</p><p>- Naš Loui ima četiri godine, a trenutačno je kod Nikoline. Ipak, sve dijelimo, pa tako i njega. On nam je doista poput člana obitelji i baš smo mu nedavno priredili veliku rođendansku proslavu. No vratimo se na odjeću. I dok se mnoge javne osobe hvale fuš torbama iz Turske, balkanske Kardashianke ispričale su nam i što misle o “fejk” garderobi. Naravno, kažu, na policama njihova ormara stoje posloženi samo originali.</p><p>- Čule smo da kopije kupuju neke javne osobe, ali to nije naše područje. Svatko ima svoj način života i odlučuje što će raditi sa svojim novcem. Mi znamo što volimo i što treba biti brendirano - kažu sestre.<br/> Na društvenim mrežama prate ih i žene i muškarci. Kako kažu, žena je ženi vuk pa više pozornosti obraćaju na mišljenja ženske populacije s obzirom na to da su sklonije kritiziranju.</p><p>- Naravno, laska nam kad nas netko pohvali i pruži potporu. No uvijek nam je drago čuti i konstruktivnu kritiku, prijedlog i savjet - rekle su sestre i samouvjereno dodale:</p><p>- S negativnim komentarima se nosimo jako dobro. Ono što nas ne ubije, to nas ojača. Svaki komentar je uvijek dobro došao, a neki su nam i vjetar u leđa za daljnje napredovanje. Ljubomore uvijek ima, pogotovo kad si mlad i uspješan. Mišljenja drugih su bitna, ali najvažnije je zavoljeti sebe onakvog kakav jesi.<br/> Mlade djevojke za koje fanovi često pišu da su “Sisters goals” svjesne su i kako je izgled influencera jako bitan pa ne štede ni vrijeme ni novac kad je riječ o dotjerivanju.</p><p>- U izgled ulažemo maksimalno. Bitno nam je kako izgledamo i na koji se način prezentiramo. Ipak, svjesne smo da vanjski izgled nije presudan pa se shodno tome trudimo ostati pri zemlji - pričaju sestre. Na pitanje gdje se vide u budućnosti, djevojke su bez razmišljanja odgovorile:</p><p>- Najbitnije nam je da smo žive i zdrave, a vrijeme će pokazati svoje. Sigurno je jedino da ćemo ulagati u naš posao sve dok nam to bude pružalo zadovoljstvo. I, naravno, dok budemo zanimljive našim pratiteljima.</p>