\u00a0

\u00a0

\u00a0















\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0









\u00a0

\u00a0







\u00a0

\u00a0

\u00a0



































Javne pretnje smrcu na nacionalnoj televiziji, u rijalitiju koji treba da je sou program?! E pa gospodo, ovo vise nije sou program! KRIVICNA PRIJAVA, pa neka se drzavni organi bave sa ovim kromanjoncem koji i nije ni za sta drugo nego samo za zatvor! Izvinjenje NE MOZE da dobije, jer je PRVI vredjao porodicu, majku, mrtvog oca! Pre 5 godina me je javno reketirao, cela Srbija je to gledala i cutala?! E sad ja vise necu da cutim! DOSTA VISE! Ovaj problem datira od Farme6, nastao je javno pred kamerama, i ima da se resi javno pred kamerama! Samo, pre 5 godina kada me je reketirao, nisam ga prijavila policiji nego ispala covek i dala pola novca od moje nagrade, za koji moj?! Sada cu da postupim drugacije! Posle toliko godina lik izlazi iz zatvora, zove - pise... ODBIJEM GA. Povredjena sujeta, pocinje javno da me pljuje! Nisam mu ostala duzna! A onda idu i pretnje smrcu?! Ma vazi! Ovaj put sam postupila ispravno: krivicna prijava, neka se drzava dalje bavi njime. Hvala!





A post shared by It's me, Stanija! (@stanijadobrojevic) on Sep 16, 2020 at 3:08pm PDT