Nisam verovala da cu biti prinudjena da ovako nesto okacim na svoj profil, ali nazalost moram kako bih na vreme reagovala, apelovala i probudila svest kod naseg naroda, nase drzave, naseg pravosudnog sistema, policije, medija... Ovo nije prvi put da mi se na nacionalnoj televiziji na najbrutalniji nacin javno preti SMRCU?!!! Pre 5 godina me je ovaj covek javno reketirao, cela zemlja je to gledala i cutala?! Niko reagovao nije! Sad JAVNO PRETI SMRCU, DRZAVO REAGUJ?!!!! DOSTA VISE!!! Osim toga sto cu podneti krivicne prijave, apelujem na sve ljude da na ovakve stvari ne ostanu nemi vec da reaguju! Ovo nije rijaliti, ni soubiznis, ovo je MOJ ZIVOT I MENI SE VECERAS JAVNO PRETILO SMRCU!!!





