Googleova šala o Chucku Norrisu i sada zabavlja milijune korisnika. Sjećate li je se?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Canva

Odlazak legende borilačkih vještina i akcijskih filmova podsjetio je na neobičan internetski fenomen koji ga je pretvorio u gotovo mitski lik, uključujući i viralni Googleov trik koji je postao dio digitalne kulture

Slavni glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris preminuo je u 87. godini života, svega nekoliko dana nakon rođendana, ostavivši iza sebe bogatu karijeru i snažan utjecaj na film, televiziju, ali i internet.

WALKER, TEXAS RANGER (1993) - CHUCK NORRIS. 98178277 NZ
Foto: Profimedia

Norris je publici najpoznatiji po akcijskim filmovima i ulozi u seriji „Walker, teksaški rendžer“, no njegov status daleko je nadmašio granice klasične glumačke karijere. S vremenom je postao i jedan od prvih velikih simbola internetske kulture, zahvaljujući valu viralnih šala koje su ga prikazivale kao gotovo nadljudsko biće.

Iz tog fenomena proizašla je i jedna od najpoznatijih internetskih dosjetki povezanih s Googleom. Naime, korisnici koji bi u tražilicu upisali „find Chuck Norris“ i kliknuli na opciju „I'm Feeling Lucky“ ne bi dobili uobičajene rezultate pretrage.

Foto: screenshot wikimedia

Umjesto toga, bili bi preusmjereni na humorističnu stranicu s porukom da Google ne može pronaći Chucka Norrisa – jer, kako je stajalo, „ne tražite vi njega, nego on pronađe vas“.

Iako ta stranica nije bila službeni Googleov proizvod, upravo ju je popularna funkcija „I'm Feeling Lucky“ pretvorila u globalni viralni hit. Jednim klikom korisnici su dolazili do parodije koja je oponašala izgled Googleove stranice s porukom o neuspješnoj pretrazi, ali uz duhoviti zaokret koji je savršeno odgovarao Norrisovom internetskom imidžu.
 

