Goran Bare progovorio o smrti supruge: 'Probudio sam se pored nje, a ona je bila mrtva'

Roker Goran Bare (56) se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti. Živi povučenim životom u Novom Zagrebu jer se posvađao s kolegama, a svi njegovi prijatelji su mu umrli te je, kako kaže, ostao sam.

Bare priznaje da je oduvijek imao problema s porocima, a u intervjuu za Una TV progovorio je o supruzi Mirjani koja je 1995. umrla od predoziranja heroinom.

- Žalim najviše za ženom. Ja sam tad doživio živčani slom. Probudio sam se pred nje, ali ona nije spavala nego je bila mrtva - rekao je Bare koji je otkrio da je nakon tog događaja bolovao od manične depresije jer se teško nosio sa smrću supruge.

Tada su bili u braku dvije godine, a dobili su i sina koji sada ima 27 godina. Bare kaže da se ne sjeća kada ga je zadnji puta vidio jer nisu u stalnom kontaktu.

- Kad je on bio jako mali ja sam otišao. Netko je to dijete morao školovati. Baš se ne vidimo jer je on živio s bakom i djedom. Moja je žena umrla kad je on imao godinu dana. Čujemo se. Čestitamo si rođendane, Nove godine i Božiće - rekao je pjevač.

Pjevač nikad nije skrivao svoje probleme s porocima, a kako kaže, žali što se toliko prepustio ovisnosti i sada smatra da to nije trebao.

- Ja sam bio junkie, teški, intravenozni. Ja sam se zadnji put 'roknuo' na Porinu ’99. Najviše mi ide na živce što sam se prepustio - priznao je roker.

