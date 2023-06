Goran Bogdan i 11 godina mlađa djevojka uživaju u Puli: Uhvatili karte za Robbieja Williamsa

Tisuće obožavatelja doputovalo je s drugog kraja svijeta i čekalo u redovima od rane zore da bi stigli na koncert britanske zvijezde, Robbieja Williamsa (49). Među njima, svoje mjesto osigurali su si i glumac Goran Bogdan (42) i njegova djevojka, kolegica Jovana Stojiljković (31).

Fotografi su par uhvatili kako u rukama drži karte i žuri vidjeti i čuti poznatog pjevača u pulskoj Areni. Njih dvoje se rijetko pojavljuju u javnosti, a za njihovu vezu saznalo se u Srbiji kada je Goran iznenadio Jovanu velikim buketom cvijeća nakon premijere 'Nečiste krvi'.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Zajedno su prošetali crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala 2019. godine, a nedavno su pozirali pred kamerama i na trećem Ponta Lopud Festivalu. Sada uživaju zajedno na koncertu Williamsa.

Inače, Robbie je rasprodao oba koncerta u Puli, a osim u utorak, on će i u srijedu zapjevati pred velikom publikom u poznatoj Areni. Tijekom nastupa, jedna od sretnih obožavateljica dobila je poljubac pa se kasnije glazbenik ispričao suprugu koji je stajao kraj nje.

Foto: John Pavlish

Osim što je pjevao svoje hitove, našli su se tu i oni od grupe Oasis i Take That. Kasnije je zainteresirano jednu od obožavateljica upitao i jesu li joj grudi prirodne ili umjetne.

Još je jednu obožavateljicu, Moniku, Robbie iznenadio na koncertu. Pjevač je s pozornice sišao i došao do nje te joj zapjevao pjesmu 'She's the One'.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

- Tu sam od 6 ujutro zbog pjevača. Došla sam s prijateljicom iz Engleske. Ja sam mu najveći fan. Nema većeg od mene. Volim sve njegove pjesme, ali ne bi vam sada otpjevala jednu, jer ne znam pjevati - izjavila je ranije B. Brown dok je čekala red za koncert u ranim satima.

- Nije mi teško biti ispred predivne Arene i vjerujem da će doživljaj na koncertu biti nevjerojatan - dodala je, a u redu s njom bilo je fanova iz Francuske i Italije.