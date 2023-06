Maju je Robbie prije 10 godina izveo na pozornicu: 'Odveo me u krevet i bio je pravi gospodin'

Britanska zvijezda Robbie Williams (49) vraća se u Hrvatsku nakon deset godina, a za svoje obožavatelje priprema spektakl 27. i 28. lipnja u pulskoj Areni. Prisjetili smo se njegovog koncerta 2013. godine u Zagrebu, kada je na pozornicu izveo obožavateljicu Maju Štrbac i priuštio joj nezaboravno iskustvo. Maja nam je jednom prilikom ispričala svoje iskustvo s koncerta, a otkrila je i planira li ići i na jedan od dva koncerta koja Robbie priprema u Puli.

Tog 13. kolovoza 2013. na maksimirskom stadionu oko 40.000 ljudi. Ni kiša koja je lijevala nije uspjela pokvariti atmosferu raspjevane i rasplesane publike. Koncert posebno pamti Maja, koja nam je kroz smijeh ispričala da ulaznicu više nema jer se smočila na kiši.

- Pokisli smo i smrznuli se prije koncerta, ali se isplatilo ne izgubiti mjesto! Koncert je bio fantastičan, bio je to show kakav se rijetko kad vidi. Najdraže mi je, naravno, bilo to što smo Robbie i ja imali komunikaciju kroz cijeli koncert, i prije i poslije našega malog 'skeča' - priča danas radijska voditeljica. Kad je zapjevao pjesmu 'Strong', iz publike je izvukao Maju na binu.

Foto: Screenshot/RTV Novi Pazar

- Kad sam mu rekla koliko godina imam, rekao je da je to u redu, da sam legalna, a potom me odveo u krevet. Što se događalo onih pola minute na koliko smo nestali, to neću reći, neka bude moja i Robbiejeva tajna. Moram reći da je pravi gospodin i laskavac - otkrila je te 2013. godine Maja dan poslije koncerta. Naravno, i mi smo je upitali što se to zapravo odvilo između nje i Robbieja kad joj je na koljenima izljubio ruke pa u zagrljaju doslovce odveo u krevet na pozornici.

Foto: Screenshot/RTV Novi Pazar

- Bio je divan. Primijetio je da sam se smrznula, bila sam jako hladna, a i usne su mi bile plave (sjedenje na kiši i tuči to zna učiniti), pitao me nekoliko pitanja o meni, trebam li što, zabavljam li se, zahvalio mi je nekoliko puta što sam došla gore i što sudjelujem u showu, dao mi nekoliko komplimenata i to je to. Pokazao je da je vrlo topla i normalna osoba - rekla nam je u jednom dahu ono što su je mnogi ispitivali, što se te večeri dogodilo s Robbiejem. Dodaje kako joj se život nakon toga nije promijenio, ali je dobila priču za cijeli život. A kako su reagirali njezini najbliži?

Foto: Lola Vejzovic Sremec/PIXSELL.

- Sestra, ultimativno najveći obožavatelj Robbieja, i razlog zbog kojeg sam ga počela slušati, a i posljedično bila na koncertu, bila je sa mnom u publici i bila je oduševljena. Voljela bih da nas je pozvao obje. Tko zna, možda ćemo imati više sreće u lipnju - našalila se Maja.

Upravo sa sestrom će Maja ići i na koncert u Puli. Budući da danas radi kao radijska voditeljica, pitali smo je hoće li pokušati doći do britanske zvijezde.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Nije vam to loša ideja! Ako se stvori prilika za to, voljela bih ga upoznati iza svjetla reflektora - spremna je Maja na sve. S obzirom na to da se bavi voditeljskim poslom, ljudi je često znaju proguglati i odmah iskoči 'afera na bini' s Robbiejem.

- Taj koncert često je jedna od tema koje prepričavam i za koje me često pitaju. Volim pričati tu priču, tako da mi je drago kad me pitaju i drago mi je da mi se posrećilo da me taj put Robbie odabrao da izađem na binu - dodala je.