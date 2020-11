Goran Bogdan oduševio publiku i kritiku kao otac u borbi protiv sustava: 'To je kruna mog rada'

Film ‘Otac’ otvorio je Zagreb Film Festival u nedjelju, 8. studenoga, a u domaćim kinima igrat će od četvrtka, 19. studenoga. Naš glumac zbog ove je uloge u utrci za tzv. 'europskog Oscara'.

<p>‘Otac’ redatelja <strong>Srdana Golubovića</strong> (48) konačno je došao i do hrvatske publike, a s njime i veliko priznanje za <strong>Gorana Bogdana</strong> (40), koji je u ulozi života briljirao. Postao je prvi domaći glumac u povijesti nominiran za nagradu Europske filmske akademije, koju industrija naziva i europskim Oscarom. Konkurenciju u borbi za ovu laskavu titulu čine mu velika imena kao što su Viggo Mortensen (“Falling”), Mads Mikkelsen (“Another Round”), Bartosz Bielenia (“Corpus Christi”), Elio Germano (“Hidden Away”) i Luca Marinelli (“Martin Eden”).</p><p><strong>POGLEDAJTE TRAILER FILMA:</strong></p><p>- Ma što će Mads Mikkelsen... (smijeh). Šalim se, naravno. Baš sam iskreno počašćen što sam u jednom tako respektabilnom društvu. Nisam se tome nadao, ni blizu. Stvarno je kruna ovoga cijelog rada vidjeti svoje ime na toj listi - rekao nam je uzbuđeni Bogdan.</p><p>Radosna vijest zatekla ga je na autoputu Beograd - Zagreb, a paralelne glumačke obaveze u serijama 'Područje bez signala' i 'Vreme zla' krive su za to. </p><p>Naš glumac u hvaljenoj drami 'Otac' igra oca Nikolu, nadničara kojem socijalna služba uzme djecu nakon što su siromaštvo i glad natjerali njegovu ženu na očajnički potez. Dok im ne omogući prikladne uvjete za odrastanje, djeca će biti smještena kod udomitelja. Unatoč Nikolinu trudu i nekoliko žalbi uprava Centra za socijalnu skrb odbija mu vratiti djecu i situacija se čini beznadnom. No kada Nikola otkrije da su lokalne službe možda korumpirane, odlučuje prijeći Srbiju pješice i iznijeti svoj slučaj osobno ministarstvu u Beogradu. Težak film i mnoštvo mučnih scena, no realna je to priča “malih ljudi” iz naše okoline. </p><p>- Uvijek ti je nekako ta uloga kojom se u tom trenutku baviš posebna i najvažnija. To je tako po prirodi stvari, ali unatoč tome stvarno mi ova uloga baš puno znači i ima neko posebno mjesto u mom srcu. Od početka rada na filmu i snimanja je sve leglo na svoje mjesto, sjajno smo se složili svi kao ekipa i rezultat se valjda vidi - zaključuje glumac.</p><p>Film “živi” još od veljače, kad je imao premijeru u Berlinu, no pandemija korona virusa pauzirala je cijelu industriju. </p><p>- Sve nas je ta korona zeznula. U najnezgodnijem mogućem trenutku za promociju i distribuciju filma ti se dogodi tako nešto. Redatelj Srdan Golubović i ja dali smo se u potpunosti u projekt i onda ti mora biti krivo zbog svega. S druge strane, drago mi je da se sad nekako sve ipak pokrenulo, da je film konačno stigao i u Hrvatsku. Neki lokalpatriotizam valjda tinja i u meni i jedva sam dočekao ovaj trenutak - zaključuje.</p>