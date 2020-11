Bogdan za ulogu u filmu 'Otac' nominiran za europskog Oscara

Konkurenciju u borbi za laskavu titulu našem glumcu čine velika glumačka imena kao što su Viggo Mortensen, Mads Mikkelsen, Bartosz Bielenia, Elio Germano i Luca Marinelli. Dobitnik će se znati 12. prosinca

<p>Nakon što je film 'Otac' u kojem ima glavnu ulogu otvorio 18. Zagreb Film Festival u nedjelju, za <strong>Gorana Bogdana</strong> (40) stiglo je novo veliko priznanje. Postao je prvi domaći glumac u povijesti nominiran za nagradu Europske filmske akademije, koju industrija naziva i 'europskim Oscarom'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>'Otac' redatelja <strong>Srdana Golubovića</strong> (48) u kinodistribuciju u Hrvatskoj kreće 19. studenog, a film je već zaradio nekolicinu odličnih kritika, kao i nagrada.</p><p>- Velika mi je čast i neizmjerna sreća što sam se našao u ovako velikom društvu. Sretan sam što je prepoznat naš rad na ovoj teškoj i osjetljivoj temi. Od prvih proba s redateljem Srdanom Golubovićem ispunjavalo me što plovimo zajedno ovako nježnim temama kao što je očinstvo i borba čovjeka za pronalaženjem u svijetu u koji ne pripada. U ovo doba gdje smo svi pomalo "Otac" nominacija je poput dolaska na cilj. Meni je ova vijest svakako uljepšala ovo ludo vrijeme. Iz dubine srca sam zahvalan - izjavio je povodom nominacije Bogdan.</p><p>Konkurenciju u borbi za laskavu titulu čine mu velika imena kao što su Viggo Mortensen ('Falling'), Mads Mikkelsen ('Another Round'), Bartosz Bielenia ('Corpus Christi'), Elio Germano ('Hidden Away') i Luca Marinelli ('Martin Eden').</p><p>U istoj se situaciji prije 10 godina našla i <strong>Zrinka Cvitešić</strong> (41), koja je te 2010. dobila nominaciju za ulogu u filmu 'Na putu', no nije uspjela osvojiti ovu prestižnu nagradu. Dodjela 33. Europskih filmskih nagrada bila je zakazana za 12. prosinca, a svečanost se trebala 'odigrati' u Reykjaviku. Naravno, zbog korona virusa sve je preseljeno online, no nagrade će tog datuma biti dodijeljene iz Berlina i bez prisustva publike. </p>