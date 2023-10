Goran je odrastao s bakom, a utjehu je našao u glazbi repera: 'Ne znaš pjevati, ali si prošao'

U 'Superstar' stigao je Goran Tomić. Ima 25 godina i dolazi iz Bjeljine, a Severinu su zanimale njegove tetovaže. On je otkrio da su sve povezane s Eminemom.

- Poistovjetio sam se s Eminemom iz čistog razloga što je moje bilo jako slično njegovom - istaknuo je Goran.

Našao je utjehu u glazbi slavnog repera. Odrastao je s bakom koju je izgubio 2017. kada je preminula od karcinoma. Odlučio je pjevati od Passengera 'Let Her Go'.

Foto: RTL

- Ovaj je odličan, odlična boja - rekao je Tonči Huljić.

- Odlična boja, ali ne može ništa kontrolirati - istaknuo je Filip Miletić.

- Boja je super, ali, što bi Nika rekla, intonacija je malo bila. Možda si se od treme pogubio - rekla je Severina.

Foto: RTL

Nakon toga je Goran izveo pjesmu 'Killshot' od Eminema. Filip je vidio potencijal u njegovoj boji glasa.

- Ajmo biti jednostavni. Ono što je najvažnije – boja vokala, jako je specifična, možda najspecifičnija do sada, ali kao pjevač si nula. Ja sam vrlo realan. To se odmah digne na pet i deset nakon dva, tri mjeseca vježbanja s nekim tko te zna u to uputiti i zato će biti 'da'. Ti si prvi ovdje koji ne zna pjevati, a prošao je dalje - rekao je Tonči.

Foto: RTL

Goran je dobio tri glasa 'da', Nika mu je odlučila dati 'ne'.