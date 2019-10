'Goran je to prikazao kao da je on ostavio mene, ali nije točno'

Prošlogodišnja pobjednica showa 'Gospodin Savršeni', 29-godišnja Iva Runjanin, nije s Goranom (39) ostala u kontaktu iako je Jurenec isprva odabrao nju. 'Savrešnog' joj je preotela Hana Rodić (22), ali Iva ne žali za ovakvim ishodom. Više ju bole neke druge stvari, otkrila je za Story.

- Goran i ja ne komuniciramo od showa. Sve smo si već rekli. Mene je samo zasmetalo što je on to htio prikazati kao da je on taj koji mene ostavlja, a priča je imala dvije strane i ja sam samo htjela iznijeti svoje stavove i mišljenja jer show svakako nije bio samo o njemu nego i o svim djevojkama u njemu. Lijepo mi je bilo to životno iskustvo i Goran je bio veliki dio te priče. Naravno da mi je bila želja, bez obzira na sve, da ostanemo prijatelji, ali to nije ispalo tako - priznala je Iva.

Foto: RTL/privatni album

Trenutačno radi u marketingu, uživa u životu i zna što želi, a nađe i ponešto vremena za pogledati novu sezonu showa.

- Pratim koliko stignem, naravno da me zanima! Kad si nešto takvo prošao, postane dio tebe... Kao da smo svi jedna mala obitelj. Nitko ne može bolje razumjeti te djevojke od nas koje smo to prošle. Moram priznati, opuštenije je gledati kad ne gledaš sebe - rekla je Iva.

Foto: Instagram

Odnos s Goranom nije upalio, ali Iva je u showu upoznala nekoliko dobrih prijateljica.

- Čujem se i družim s nekim djevojkama. Recimo, s Aleksandrom sam provela divno ljetovanje u Vodicama. Bilo je simpatično jer smo tamo bile i u Gospodinu Savršenom pa smo se malo prisjetile svega. Nandi mi je sad malo došla u Zagreb pa se i s njom družim. Mirnu ulovim tu i tamo i tako... Zapravo s osobama s kojima sam bila dobra u kući pokušavam i sada održavati kontakt - pojašnjava.

Foto: Privatna arhiva/pixsell

Iva ima samo komplimente za Miju, ovogodiđnjeg Gospodina Savršenog, a smatra i da zna s kim bi trebao završiti.

- Goran mi ima onaj dječački šarm, dok na Miji vidim samo oči i osmijeh. Ako uzmemo u obzir Mijine godine i činjenicu da muškarci malo kasnije sazrijevaju od nas žena, mogu reći da on ima jako kvalitetne životne stavove, lijepo se izražava, odmjeren je, ima puno potencijala i radi na sebi. Šarmantan je, galantan i simpatičan... To valjda svaki Gospodin Savršeni treba imati. Uz Miju vidim Nušu. Nekako su mi se energijom, stavovima, životnim pogledima i karakterom jednostavno našli i kad ih vidiš na prvu čini se kao da bi mogli biti skladan par! No nekako čovjeka uvijek privlače suprotnosti, pa tko zna - zaključuje Iva.

