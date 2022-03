Goran se ozlijedio u 'Survivoru', u plavom timu već su nastradali Ivana Banfić i Splićanin Roko

Nakon što je kandidat Roko iz plavog tima nominiran za ispadanje, na redu je drugi izazov za plemenski imunitet koji će pokazati iz kojeg će mu se tima pridružiti protivnik u duelu. Podsjetimo, u prvom tjednu crveni tim je nominirao Niggora i Ivonu, dok je iz plavog tima nominirana Sanja koja je nakon dvoboja prva napustila show.

Ako crveni tim izgubi u večerašnjem drugom izazovu za plemenski imunitet, ponovno će se naći u nezahvalnoj situaciji da biraju kandidate za nominaciju, a hoće li u tom slučaju odabir opet pasti na iste kandidate ili će se situacija promijeniti, tek ostaje za vidjeti.

S druge strane, ako u večerašnjem izazovu opet izgubi plavi tim, oni će neminovno izgubiti još jednog člana jer će se Roko u tom slučaju natjecati protiv kandidata iz vlastitog tima. Novi izazov samo što nije počeo, a plavi je tim pod velikim pritiskom jer si ne smiju dozvoliti da ih napusti još jedan kandidat.

- U sljedećoj igri želim dati sve od sebe. Pa makar ispao, znam da sam ispao sa srcem i pokazat ću timu što znači ući sa srcem - reći će Roko koji je unatoč nominaciji motiviran za pobjedu u izazovu.

- Roko ima snage i on je jedan od srčanijih momaka koje sam upoznao i kada dođe žar borbe neće pustiti. Čvrst je dečko i bit će to dobro. Malo ga poljuljaju porazi i to dosta utječe na njega jer se ne zna još nositi s tim negativnim emocijama. Morao bi malo poraditi da shvati da nije smak svijeta – dogodi se svima - zaključiti će Goran.

Drugi ovotjedni izazov za plemenski imunitet testirat će snagu, ali i komunikaciju među kandidatima jer će igri pristupati u grupama po troje iz svakog tima. Kandidati će morati svom snagom trčati prema naprijed, dok će ih elastična opna kojom će biti vezani povlačiti natrag, a onaj kandidat koji će se nalaziti u sredini bit će zadužen za skupljanje zastavica koje donose bodove.

Timski rad bit će presudan u ovom napetom izazovu koji će mnogima biti najteži i najnaporniji dosad, upravo zbog velike količine snage koju je potrebno uložiti za uspješno izvršavanje zadatka.

No vidno umorni i iscrpljeni kandidati neće odustati jer je u pitanju vrijedna nagrada – plemenski imunitet koji može uvelike utjecati na daljnji tijek natjecanja. Baš kada će izazov postati najnapetiji, na podu će se naći Goran, inače važna karika svog tima, a izazov će se zaustaviti zbog sumnje na novu ozljedu.

