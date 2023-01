Goran Višnjić posvetio emotivnu objavu preminuloj kolegici: Moj partner u zločinu, nedostaješ...

Foto: Instagram

Glumica Annie Wersching preminula je u 45. godini, nakon borbe s rakom. U seriji 'Timeless' glumila je uz Gorana Višnjića (50), koji se oglasio na društvenim mrežama i posvetio svojoj kolegici emotivnu poruku. - Moj partner u zločinu, moj vremenski putnik i uvijek s osmijehom na licu. Draga naša Annie Wersching. Oh, koliko nam nedostaješ. Moja sućut obitelji. Ne mogu ni zamisliti koliko ovo mora biti teško. Stephen Full, naše misli su s vama - napisao je Goran, koji se u poruci obratio i glumičinom suprugu. - U duši ove obitelji danas postoji velika rupa. Ali ostavila nam je alat da ga ispunimo. Pronašla je čudo u najjednostavnijem trenutku. Za ples joj nije bila potrebna glazba. Naučila nas je da ne čekamo da vas avantura pronađe - napisao je njezin suprug Stephen. Foto: Instagram/Goran Višnjić Annie je bila najpoznatija po svojim ulogama u serijama '24' i 'Timeless', a mnogi su ju upoznali i kada je posudila glas liku Tess u videoigri 'The Last of Us', po kojoj je nedavno snimljena i serija.