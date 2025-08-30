Gordon Ramsay podijelio fotke nakon operacije: 'Odstranili su mi karcinom, molim vas, pazite'

Gordon Ramsay (58), slavni kuhar, otkrio je na društvenim mrežama kako su mu dijagnosticirali karcinom bazalnih stanica, jedan od najčešćih oblika raka kože te da je bio na operaciji kako bi ga uklonio. U objavi je zahvalio liječnicima koji su brzo reagirali te je i pokazao da mu je rak bio na vratu, pokraj uha.

- Molim vas, nemojte zaboraviti nanijeti kremu za sunčanje ovog vikenda! Obećavam, ovo nije 'face-lift' - poručio je Ramsay.

U komentarima su se redale brojni komentari njegovih pratitelja i obožavatelja koji su mu zahvalili na tome što je dignuo svijest o kremama za sunčanje te mu poželjeli brz oporavak.

Kako na svojim stranicama navodi Hrvatska elektronička medicinska edukacija (HeMED), karcinom bazalnih stanica najčešći je oblik raka kože, potječe od određenih stanica vanjskog sloja kože (epidermisa). Obično se na koži pojavi mali, sjajni čvorić koji se polako povećava te se na mjestu čvorića mogu stvoriti i rane koje ponekad krvare ili čvorići postanu plosnati, nalik na ožiljak.

Foto: Instagram

Rak se obično odstrani, ali ponekad se daju kemoterapijski lijekovi koji se lokalno primjenjuju na koži, provodi se radioterapija ili sistemno liječenje lijekovima.