'Gospodin Savršeni' zamolio Polinu da napusti vilu: 'Nisam bila spremna da će to biti sad'

U novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' Toni je na razgovor pozvao Polinu zato što ga je zanimalo kako ona vidi njihovu potencijalnu vezu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ovo su moji zadnji pokušaji i zadnja nada da se uvjerim da tu još ima nešto. Pokušavam kroz neke opuštene teme oživjeti onaj stari osjećaj, ali nikako mi ne uspijeva - rekao je Toni dok Polina smatra da bi ta veza sigurno bila na daljinu da bi se naposljetku oboje složili da ne znaju kako bi to funkcioniralo.

Zbog toga Toni odlučuje da Polina mora napustiti show, a rastali su se na lijep način jer su oboje zaključili da nisu jedno za drugo.

- Nisam bila spremna da će to biti sad, mislila sam da će biti na ceremoniji, ali realno, odugovlačimo to barem tjedan dana tako da je bitno što smo to riješili - rekla je Polina.

Toni se vratio u vilu i rekao djevojkama da je Polina napustila show, a one su bile u šoku jer su vjerovale da je ona favoritkinja.

- Drago mi je što je ispala. Užasno se ponašala - rekla je Amra.

Toni je zamolio Danijelu, Amru i Josipu da mu se pridruže na terasi kako bi s njima popričao. Djevojke su spremne da neka od njih ide kući, ali Toni ih iznenađuje posjetom njihovih obitelji i prijatelja. To je bio jako emotivan trenutak za djevojke koje nisu mogle doći sebi od suza i smijeha.

- Baš mi je drago što su mi jasno dale do znanja koliko im ovo sve znači - rekao je Toni, a kada su se dojmovi malo slegnuli, želio je popričati sa svima.

Josipine je prijateljice zanimalo zašto je gotovo do samog finala zadržao upravo nju, a Toni im je rekao kako je Josipa prelijepa i emotivna djevojka koja mu je odmah dala svoje osjećaje na pladnju i jako cijeni što je iskrena.

- Osjećala sam se jako lijepo dok sam to slušala, mogla bih se naviknuti na to - rekla je Josipa.

Nakon razgovora s Josipinim prijateljicama došao je red i na Danijelinu mamu i zeta i Toni je bio oduševljen Danijelinom mamom koja je bila jako iskrena i zabavna. Također su mama i zet bili oduševljeni Tonijem i smatraju kako bi on i Danijela bili jako dobar par.

Razgovor završava s Amrom i njezinom majkom, kojom se Toni iskreno oduševio zato što je zbijala šale na Amrin račun.

- Ovakvi vas trenuci dodatno zbliže - zaključio je Toni.

Obitelji Stankice i Karoline nisu uspjele doći u Zagreb, ali Toni je ipak pronašao način kako iznenaditi djevojke. Probudio je Karolinu kako bi putem video poziva razgovarala sa sestrama i prijateljicom. Ona je bila oduševljena iznenađenjem, a pogotovo kada je Toni rekao da je ona možda prava za njega.

- To mi je jako drago čuti i drago mi je što je to rekao pred tri svjedoka - komentirala je Karolina.

- Najdraže mi je što smo ona i ja bili toliko prirodni, kao što smo inače svaki dan, i to je prošlo tako dobro, što mi pokazuje da je ovo što imamo pravo čak i kad se kamere ugase - dodao je Toni.

Stankica je čekala Tonija u blagovaonici ne znajući da će upravo putem video poziva razgovarati s najboljim prijateljem, a kad ga je vidjela, prvih nekoliko trenutaka samo je šutjela od šoka. Bila je jako iznenađena i sretna jer njezin najbolji prijatelj vidi koliko je sretna kad je s Tonijem.

- Toni vidi mene i primijetio je neke, recimo, i vrline i mane koje ljudi koji sa mnom žive dugo, dugo ne primjećuju. Sviđa mi se što se stidim pored njega, što izvuče tu djevojčicu koja se uopće ne može kontrolirati - komentirala je Stankica, a Toni je dodao kako mu je drago što su postali još prisniji.

Najčitaniji članci