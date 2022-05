Maria ostala bez ruže, a Toni priznao: 'Mislio sam da će naš odnos napredovati, ali nije...'

Započeo je finalni tjedan treće sezone popularnog showa 'Gospodin savršeni'. Prošli je tjedan Toni odabrao Karolinu za spoj nasamo pa su ostatak dana proveli u kušanju svadbenih slastica, ali i iskrenom razgovoru.

- Karolina i ja šetamo uz more, idemo na plažu s naše dvoje djece, u Splitu smo, ljetujemo u Italiji, jedemo u njezinom restoranu… Zastrašujuće je da bi to jednog dana mogla biti realnost - komentirao je u početku Toni kad su razgovarali o njihovoj budućnosti, no Karolinu je i dalje mučila ista stvar, a to je ljubomora.

- Sve mi je teže i teže vjerovati u to zbog priča ostalih cura, a ne volim kad gubim nadu u nas… Znam da ti je teško i koliko god ti se dajem, opet postoji mogućnost da možda to nije to…“- priznala mu je Karolina koja pokušava razumjeti i njegovu stranu priče.

- To što ti ja u ovom trenutku ne mogu obećati da je to - to, ne znači da neće biti tako. Već smo vodili ovaj razgovor i ne postoji puno toga što mogu učiniti - pojasnio je Toni pa nastavio:

- Ali ja ću njoj stalno ponavljati koliko mi je lijepo s njom, koliko su mi važni naši zajednički trenuci i da sam iskren prema njoj.

Za to vrijeme djevojke u vili nestrpljivo su čekale Karolinin povratak, a kad je ona stigla i prepričala im njihov spoj, Josipa je postala posebno emotivna.

- Ništa mu ne zamjeram, ali u ovakvim trenucima želim spakirati kofer i izaći van, pogotovo kad je dan pun emocija - kroz suze je rekla Josipa, a Stankica je zaključila da je ona u ovaj show ušla s najiskrenijim namjerama da pronađe ljubav.

Potom je u vilu Gospodina Savršenog ušla voditeljica, Antonija Blaće, te djevojke obavijestila kako ih večeras čeka još jedan koktel party i ceremonija ruža na kojoj će jedna od njih napustiti show, što je dodatno pojačalo ionako već napetu atmosferu.

Zatim je u vilu došao Toni pa ponovno pozvao Karolinu na razgovor.

- Ona je meni jedina konkurencija koju ovdje vidim, ostalo mi je sve smiješno - priznala je Stankica kojoj se nije svidio taj Tonijev potez.

Za to je vrijeme zgodni neženja pojašnjavao Karolini koliko mu je stalo do nje te je iznenadio poklonom i ružom.

- Jako mi je lijepo u tvom društvu i ne volim kad se ljutiš na mene, ali jasno mi je koliko je ovo sve teško. No siguran sam da upoznajem pravu Karolinu i sve što sam dosad upoznao, jako mi se sviđa - otkrio joj je Splićanin, a ona je priznala:

- I da na kraju to ne bude to, pitala bih se kako je to moguće. Znam da sam dala sve što sam mogla dati u ovom kontekstu i u ovoj situaciji. Dođe mi da mu kažem - Toni, pobjegnimo negdje!

Nakon Karoline, Gospodin Savršeni je na razgovor pozvao Stankicu kako bi joj priznao da mu je nedostajala, a onda je ona odlučila biti iskrena s njim.

- Malo mi je teško zbog drugih priča, imao si vremena da shvatiš što želiš, ja znam što ja želim i ja sam tu - rekla je Stankica kroz suze, a Toni se jako zabrinuo.

- Nikad nisam vidio ovakvu Stankicu i to me je presjeklo. Večeras sam se prvi put prepao da bi ona mogla otići, a ne želi da se to dogodi. Ovo mi je jedan od najtežih trenutaka - rekao je Toni.

Toni nikako nije mogao ostati imun na suze Stankice pa joj je iskreno priznao:

- Postaje mi nenormalno teško i zaljubljujem se, a nisam očekivao da ću se zaljubiti. Izbjegavao sam tu riječ, ali mora znati da je meni to ozbiljno i da sam se ja zaljubio u nju.

Nakon emotivnog razgovora sa Stankicom zgodni neženja je na razgovor pozvao Mariju kako bi pokušao shvatiti u kojem se smjeru razvija njihov odnos.

- Nakon toliko vremena što smo proveli zajedno očekivao sam da će se vidjeti barem mali pomaci i da ćemo svaki put napredovati, ali nemam osjećaj da to tako ide - izjavio je Toni koji je potom na ceremoniji ruža zaključio kako je vrijeme da upravo ona napusti show.

- Hvala, Toni. Cure, vama želim puno sreće, znam da će vam trebati i vidimo se nekom drugom prilikom - rekla je Maria na odlasku.

Vremena je sve manje, a broj djevojaka u vili ne olakšava situaciju Toniju, što ih čeka u sutrašnjem danu i hoće li svi biti pametniji – pogledajte u novom nastavku showa 'Gospodin Savršeni'.

