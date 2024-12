Gotova je 17. sezona 'Ljubav je na selu'! Ivica i Ilona se udaljili, a Milena i Darko žele djecu...

Na kraju 17. sezone 'Ljubav je na selu' ostalo je još samo pogledati presjek događanja s tri imanja – Ivičinog, Željkovog i Darkovog.

Mladi Ivica bio je na redu, dodavši kako i dalje sumnja u pravi razlog Ilonina nedolaska.

- To što Ilona nije tu, ja sam tu umjesto nje - poručila je prijateljica i kuma Ivana.

Nakon odgledanog videa, izjava i još jednog podsjećanja na romansu s Ilonom, Ivica je poručio:

- Svašta tu ima, i dobro i loše, ali sve je OK.

Ivana je otkrila da su se Ivica i Klara spetljali na njegovoj farmi na provokaciju i zahtjev Ilone koja ga je željela testirati, a on je na testu pao.

- Ivica nije kriv, on je možda ušao u tu igru, ali je triput pristojno pitao Ilonu - poručila je Klara da ne razumije zašto ga Ilona krivi za neke stvari.

- Ja nikad ne bih odbila čovjeka pred nekoliko tisuća ljudi... Mislim da je pristala da ne bi bio ponižen - Ivana je pokušavala opravdati Ilonu i njezino prihvaćanje Ivičinog prstena na koncertu Nede Ukraden.

- Ilona i ja smo u nekom odnosu, na 'dobar dan', ali mi više nemamo ništa, u zadnje vrijeme se i slabije čujemo - otkrio je Ivica.

Na redu je bio i Željko, veliki emotivac, kojeg su prikazane scene s njegovom Tajči ponovno rasplakale, a dirnule su ga i riječi njegovih ostalih kandidatkinja da je bio sjajan domaćin.

- OK su mi, ostala sam s njima u OK odnosima, ali s Marijom ne - priznala je Vesna, koja je jedva čekala vratiti se svom Ivi. Priznala je i da nije spavala sa Željkom, kako je to ranije izjavljivala tijekom emisije, već je samo željela provjeriti koliko je Marija, s kojom je neprestano bila u svađi, ljubomorna.

- Pogriješio sam što nisam imao te neke iskre i hrabrosti da joj kažem bi li bila sa mnom. Razmišljao sam, ako me odbije, izgubit ću najbolju prijateljicu. Ona je napravila taj korak koji sam ja trebao napraviti – došla je tu. Napokon sam našao ljubav - otkrio je Željko pozadinu svoje i Tatjanine priče.

- Život piše romane, tu nastavljamo svoju priču. Mislim da je to trebalo baš biti u to vrijeme... Iskoristit ćemo svaki trenutak najbolje što možemo, mislim da smo super par! - poručila je i Tatjana.

Posljednja farma bila je ona povučenog farmera Darka, koji je u međuvremenu ljubav pronašao s Milenom, a na neke oštre izjave svojim kandidatkinja u videu i njemu su oči zasuzile. Darko je priznao da se promijenio i da je s Milenom ispunjen i sretan:

- Tek počinjem otkrivati sam sebe po pitanju ljubavi i davanja ljubavi!

- Klik sa mnom bio je spontan i slučajan, bez očekivanja. Mislim da imamo jednu lijepu šansu koju bi trebalo na pravi način iskoristiti. Dobro se prožimamo i mislim da je iskreno - poručila je i Milena.

Voditeljica Anita Martinović podbola je farmera i upitala ga kako to da se prvo zaljubio u Brankicu pa u Anamariju, a zatim i vrlo brzo i u Milenu.

- Ne bih htio u detalje, znamo svi što je bilo... Dirati rane koje ne treba dirati - branio se farmer.

Brankica ga je pred svima upitala zašto je tako ozbiljno shvatio njezinu izjavu da bi srušila njegovu trošnu kuću i napravila montažnu.

- Jako me pogodilo... Odrasli smo moj brat i ja u jako lošim uvjetima, moj otac je bio alkoholičar... U školu smo išli bez struje i vode... - otkrio je Darko pozadinu priče te zašto ga je njezina izjava toliko emotivno pogodila i zašto je toliko vezan uz svoj dom.

Nakon Brankice, Darko se tijekom boravka na farmi okrenuo prema Anamariji koju je vodio na romantično putovanje, no i to se izjalovilo.

- Nije baš bilo preko noći. Imali smo tu odvojenost i u tom periodu su se i meni neke druge stvari u životu dogodile. Pomirila sam se sa svojim bivšim mužem. Za svakog postoji netko... A za mene je, očito, onaj koji je bio moj - otkrila je Anamarija.

Darko i Milena poručili su da se sjajno slažu, vjeruju si i planiraju budućnost.

Farmer Ivo, koji još nije Mileni oprostio sve nesuglasice među njima i činjenicu da se pred njegovim očima zbližila s Darkom, sarkastično ih je upitao planiraju li i djecu.

- Naravno da je ta tema došla između nas. Ako se u skorije vrijeme vratimo u Hrvatsku, planirali smo uzeti dvoje djece kao hraniteljska obitelj i da im pružimo topli dom - poručila je emotivna Milena za kraj sezone.

