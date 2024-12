Vesna iz 'Ljubav je na selu' otkrila da je napokon pronašla ljubav: Nemam više što skrivati

Nakon posljednje uzbudljive epizode 'Ljubav je na selu' ostalo je još samo odraditi završne susrete na koje stižu sve kandidatkinje sedmorice farmera. Već sada su se dogodile neočekivane situacije, a neki su iznijeli 'prljavi veš' s farme. Među njima je i Vesna, koja je najavila kako će biti 'svašta nešto napeto'.

Vesna je bila kod Željka na farmi, koji je pronašao ljubav s Tajči. Vesna ga nije htjela ni pozdraviti na zajedničkom okupljanju, no poželjela mu je svu sreću ovog svijeta.

No, izgleda je svoju ljubav pronašla i Vesna. Na svom Facebook profilu objavila je status 'u vezi' te fotografiju na kojoj se ljubi s farmerom Ivom Obrezom.

- To je to - napisala je Vesna u opisu fotke.

Kasnije je dodala status, kojim je objasnila zašto je to učinila: 'Gotovo je gotovo, na Voyu je pokazano, više nemam što sakrivati, to je to.'

U komentarima su se redale čestitke njezinih prijatelja, a među prvima se javio i farmer. Ostavio je emotikon srca.

Podsjetimo, kod farmera Ive na imanju su bile Milena, Tamara i Katica, a za romantično putovanje izabrao je Milenu. Iako se činilo da među njima se rađaju ljubavne iskrice, Milena je zamjerila njegovo flertovanje s drugim djevojkama te na kraju odlučila prekinuti taj odnos.

