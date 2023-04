Gotovi memoari Britney Spears: 'Ovo će zatresti cijeli svijet...'

Memoari pjevačice Britney Spears (41) bit će objavljeni na jesen. Obuhvatit će najranjivije trenutke njezina života, od djetinjstva obične djevojčice s velikim snovima, prekida sa slavnim pjevačem Justinom Timberlakeom (42), pa i do njezine dugogodišnje bitke sa svojim roditeljima oko skrbništva, prenosi Page Six.

- To je priča o preživljavanju, od skrbništva koje ju je u potpunosti paraliziralo do pronalaženja sreće sa svojim suprugom Samom Asgharijem (29) - rekao je izvor.

Britney je u memoarima surađivala s hvaljenim piscem Samom Lanskyjem koji je pisao za The Atlantic, New York Magazine i Time, a profiliroa je zvijezde uključujući Madonnu (64) , Nicki Minaj (40) i Adele (34).

- Njezina knjiga je brutalno iskrena. To je doista priča o ženskom osnaživanju i preuzimanju kontrole nad svojim životom. Postoje dijelovi ove knjige s kojima se svaka osoba, a posebno žena može poistovjetiti i osjećati se manje usamljeno. Ona radost i bol pretvara u nešto transcendentno - umjetnost. Knjiga će prodrmati svijet. Vjerujem da će to biti revolucionarni instant bestseler - rekao je izvor.

Britney je jednom prilikom rekla što misli o svojim memoarima.

- Zaljubljena sam u život koji sam izgradila za sebe nakon svega što sam poduzela kako bih se riješila oca koji me zlostavljao i kontrolirao 13 godina. Nemam obitelj koja me cijeni i poštuje, uopće. To mi je najteži dio jer koliko god sam ih voljela, to je nešto što vjerojatno nikada neću moći preboljeti. Napisala sam tri različite verzije svoje knjige što je bilo terapeutsko iskustvo za mene - objavila je putem Instagrama.

