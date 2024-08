Gotovo je! Jennifer Lopez je predala zahtjev za razvod od Bena, ni slova o predbračnom

Nakon dvije godine, konačno je došao kraj za Jennifer Lopez i Bena Afflecka. J.Lo je u utorak podnijela zahtjev za razvod na Višem sudu okruga Los Angeles, prema dokumentima koje je dobio BBC.

Par se službeno vjenčao u Las Vegasu u srpnju 2022. godine, a mjesec dana kasnije imali su i veliku ceremoniju.

Njihova veza prvi put je započela tijekom snimanja filma Gigli 2003. godine, a i tad su se planirali vjenčati, no već sljedeće godine su prekinuli, da bi gotovo 20 godina kasnije opet se spojili i vjenčali.

- Ljubav je lijepa. Ljubav je ljubazna. I pokazalo se da je ljubav strpljiva. Dvadeset godina strpljenja - rekla je Lopez prije dvije godine najavljujući vjenčane.

Kako prenosi BBC, dokumenti pokazuju da je ona zakonski promijenila prezime u Affleck vjenčanjem, no da nije navela nikakve detalje predbračnog ugovora u zahtjevu za razvod. Dokument koji je podnesen kaže i da Lopez i Affleck moraju dijeliti financijske podatke, uključujući svoje trenutne prihode, troškove, imovinu i dugove.

U dokumentu se kaže da su oboje ovlašteni otkriti sve promjene svojih financija "sve dok ne dođe do konačnog dogovora o svim financijskim pitanjima u slučaju". J.Lo ima 60 dana da preda svoje financijske dokumente, a Affleck će potom imati 60 dana za isto.

Affleck je prethodno bio u braku s Jennifer Garner, dok se Lopez udavala četiri puta, prvi put za konobara kubanskog porijekla Ojanija Nou od 1997. do 1998.; zatim njezina bivša prateća plesačica Cris Judd od 2001. do 2003.; i pjevaču Marcu Anthonyju, s kojim je dobila blizance, od 2004.-14. Bila je zaručena i za zvijezdu New York Yankeesa Alexa Rodrigueza.