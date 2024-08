Prijatelj Jennifer Lopez i Bena Afflecka otkrio je nove detalje o razvodu: 'Bit će skup i složen!'

Prema pisanju Page Sixa, razvod glumačkog para Jennifer Lopez (55) i Bena Afflecka (51) sve je bliže. Njihov zajednički prijatelj nagađa kako će supružnici do kraja ljeta službeno objaviti rastavu braka. Osim toga, objasnio je da su sigurni u svoju odluku.

Nakon što su prekinuli 2004., čitavo su se vrijeme pitali 'što bi bilo, kad bi bilo'. Zanijeli su se nostalgijom i sumnjama, i zbog toga su se, kako kaže njihov bliski prijatelj, odlučili vjenčati 2022.

"The Last Duel" Red Carpet - The 78th Venice International Film | Foto: Rocco Spaziani/DPA/PIXSELL/PROFIMEDIA

- To je bio trenutak kada su odlučili da će probati... Jennifer je jako željela to vjenčanje - haljine, prijateljice, ukrase, željela je to godinama - rekao je izvor te dodao:

- Shvatili su da ne funkcioniraju na duže staze i, eto, gotovo je.

Prijatelj ističe i kako su Jennifer i Ben jedan od najbogatijih parova zahvaljujući svojim uspjesima.

- Posebno Jennifer, zato smatram da će razvod biti skup - rekao je prijatelj te dodao kako će ovo biti 'jedan od najsloženijih i najskupljih postupaka ikada'.

- Ben je već pronašao svoj novi dom, a Jen će izabrati svoj. To je potpuno odlučeno i nema tu interesa ili razloga da se bilo tko od njih povuče - zaključio je izvor blizak glumcima.

26th Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Dokumenti za njihov razvod su finalizirani, ali još nisu predani, tvrdilo je nedavno više izvora, a javio je Daily Mail. Glumičini prijatelji tvrdili su kako ju je posebno uznemirila Benova iznenadna kupnja kuće u Pacific Palisadesu u Los Angelesu na njezin 55. rođendan.

- Prije mjesec dana su pripremili papire za razvod, ali čekaju pravo vrijeme da ih dostave - rekli su tad izvori.

Ben Affleck and Jennifer Lopez stop by Soho house in Los Angeles | Foto: Profimedia/ilustracija

Inače, Affleck je kupio kuću samo nekoliko dana nakon što je par svoju vilu na Beverly Hillsu stavio na prodaju. Jennifer je ranije otkazala turneju i na premijeri svog novog filma 'Atlas' u Los Angelesu pojavila se sama. Nakon toga par je viđen na košarkaškoj utakmici Benovog sina Samuela, gdje su također svojim ponašanjem pobudili sumnje o razvodu.

Da imaju problema u braku, počeo se šuškati u svibnju, kad je izvor blizak paru otkrio da je Ben iznajmio stan te da par namjerava prodati svoj 'dom iz snova'. Affleckov dom bio je udaljen samo nekoliko minuta vožnje od kuće njegove bivše supruge Jennifer Garner u Brentwoodu.

Oscars 2013 - Vanity Fair Party | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Affleck i Lopez prohodali su ranih 2000-tih, a samo nekoliko dana prije nego što su se trebali vjenčati, otkazali su vjenčanje. Ostali su zajedno do siječnja 2004., a drugu šansu dali su se gotovo 20 godina kasnije.

- Kad sam prekinula s Benom, bio je to moj prvi prekid koji mi je slomio srce. Doslovno sam imala osjećaj da mi je ga je netko iščupao van. Trebala sam nekoga da me utješi, a Marc se vratio u moj život tri dana nakon što sam trebala reći da - jednom je prilikom otkrila Jennifer.