Grace Jones u vrhunskoj formi izvela hitove na Šalati, došla ju slušati i pjevačica Josipa Lisac

Izašla je na zagrebačku Šalatu u četvrtak moćno, strastveno, produkcijski savršeno. Sve ono što Grace Jones (76) jest. Šalata je bila puna, svi su bili u ritmu, veličanstvena večer. Na obližnjem "balkonu" bila je i Josipa Lisac, koja je na kraju koncerta dobila veliki pljesak, a svjedočila je, zapravo, što glazbena diva zapravo jest.

Pozdravila je Grace Jones u uvodu sve, to je otprilike kao "govor broj dva". To je dio koji odrađuje, uz hvalospjeve Zagrebu i publici. Onaj važniji dio bio je pjevački, a tu je bila vrhunska.

Nizali su se hitovi, a produkcija je, očekivano, bila na vrhunskom nivou. Na to je sve velika Grace Jones dodala i vrhunski scenski nastup, kostime, maske, show kakav inače radi i sad ga je donijela u Zagreb. Zavrtjela je kraljica hula-hup na pjesmi "Slave to the Rhythm", koja je potrajala desetak minuta.

Grace Jones pjevala je oko 90 minuta, za mnoge je to bilo premalo, ali to je, zapravo, bilo dovoljno. I složila se s time većina na koncertu, tja, to je ipak Grace Jones.

Sa svojom pričom na Šalati krenula je s pjesmom "Nightclubbing" s albuma "The Idiot" Iggyja Popa, za što kolege pišu "da je još najbolji programski uvod". Izvela je na zagrebačkoj Šalati i novu pjesmu "The Key", koja bi se trebala naći na novom albumu.

Publika je dobro prihvatila novu pjesmu, kao i opravdanje da Grace, ipak, više ne može toliko dugo pjevati. Koncert je završila na ramenima zaštitara, nije joj to prvi put, a ni takav "kraći" koncert ljudi joj nisu zamjerili. Izostala je, primjerice, "La vie en rose", ali ponavljamo - tko bi joj to mogao zamjeriti.

U zadnjim trenucima publika je "okinula" kad je vidjela Josipu Lisac, koja je, možemo samo pretpostavljati, došla vidjeti kako izgleda prava glazbena diva.

